У главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова выросли доходы

Согласно его декларации, в 2017 году руководитель республики заработал 2 млн 419 тысяч 925 рублей 62 копейки.

Это почти на 81 тысячу 600 рублей больше, нежели в 2016 году.

Годовой доход супруги главы Ингушетии составил 242 тысячи рублей.

В безвозмездном пользовании у Юнус-Бека Евкурова находятся квартира площадью 247,2 кв.м. и коттедж площадью 420 кв.м.

У Евкуровых имеется собственная квартира площадью 247,2 кв.м., которой владеют на правах собственников супруга главы и его трое несовершеннолетних детей.