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У главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова выросли доходы
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У главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова выросли доходы 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров отчитался о доходах за прошлый год.
Согласно его декларации, в 2017 году руководитель республики заработал 2 млн 419 тысяч 925 рублей 62 копейки.
Это почти на 81 тысячу 600 рублей больше, нежели в 2016 году.
Годовой доход супруги главы Ингушетии составил 242 тысячи рублей.
В безвозмездном пользовании у Юнус-Бека Евкурова находятся квартира площадью 247,2 кв.м. и коттедж площадью 420 кв.м.
У Евкуровых имеется собственная квартира площадью 247,2 кв.м., которой владеют на правах собственников супруга главы и его трое несовершеннолетних детей.
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