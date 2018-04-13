Почему курс криптовалют так резко вырос?

Сильное влияние на это оказал рост биткойна и положительный новостной фон.

Влияние на рынок оказали 30 мин (14:05-14:35) за которые объем торгов биткойна превысил 37 тыс. монет, а цена одной достигла $ 8100. Многие связывают это с появлением нового крупного игрока. В итоге за 12 апреля ВТС увеличился в цене на 11,35%, «потянув» за собой альткойны. Однако многие цифровые валюты показали, куда больший прирост стоимости.

Ripple (XPR) за сутки прибавил 17,76% благодаря новостям о сотрудничестве с Apple и об инвестировании в Blockchain Capital, фонд, специализирующийся на поддержке стартапов, в размере в $25 млн Увеличение курса OmiseGO (OMG) на 23,16% связано с последними новостями о партнерстве с MakerDAO и участии в нескольких масштабных финансовых проектах в Юго-Восточной Азии.

Рост курса Cardano (ADA) на 29,23% эксперты объясняют оптимистичными ожиданиями крупных криптовалютных фондов, которые считают проект основным конкурентом эфириума в 2018 году.

Стоимость IOTA (MIOTA) выросла на 32,22%, это связано с увеличением реального применения цифровой валюты в IoT и анонсированием будущей поддержкой в Ledger Nano, Romeo и CarrIOTA.

Токен EOS, после пятидневной стагнации, за 24 часа прибавил в цене 41,27%. Этому способствовала информация о будущей бесплатной раздаче токена eosDAC и положительный настрой инвесторов, которые возлагают большие надежды на EOSIO 1.0.

Мы ранее писали, что на фоне падения курса рубля, россияне все чаще интересуются криптовалютой.

текст: Илья Маличенко, фото: Pexels