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В САО соберут электрохлам
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В САО соберут электрохлам 

Управа района Головинский города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
21 апреля в Москве стартует акция по раздельному сбору мусора «ЭлектроВесна». Проведут акцию волонтеры движения «РазДельный Сбор». Участие в мероприятие примут 19 районов столицы.
— Электролом — кладезь ценных и редких материалов, которые необходимы во множестве различных производств. В то же время, некоторые из этих веществ, например, свинец, кадмий, поливинилхлорид (ПВХ), броморганические добавки чрезвычайно токсичны, и при свободном попадании в окружающую среду отравляют её, — поведали организаторы акции.
К сожалению на сегодняшний день в Москве не так много пунктов приема, куда жители могут прийти и сдать вышедшие из строя электроприборы. «ЭлектроВесна» призвана обратить внимание горожан на эту проблему, а также позволить людям грамотно утилизировать опасный мусор.
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