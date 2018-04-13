В САО соберут электрохлам

21 апреля в Москве стартует акция по раздельному сбору мусора «ЭлектроВесна». Проведут акцию волонтеры движения «РазДельный Сбор». Участие в мероприятие примут 19 районов столицы.

— Электролом — кладезь ценных и редких материалов, которые необходимы во множестве различных производств. В то же время, некоторые из этих веществ, например, свинец, кадмий, поливинилхлорид (ПВХ), броморганические добавки чрезвычайно токсичны, и при свободном попадании в окружающую среду отравляют её, — поведали организаторы акции.

К сожалению на сегодняшний день в Москве не так много пунктов приема, куда жители могут прийти и сдать вышедшие из строя электроприборы. «ЭлектроВесна» призвана обратить внимание горожан на эту проблему, а также позволить людям грамотно утилизировать опасный мусор.