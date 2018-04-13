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Рынок акций РФ открылся ростом
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Рынок акций РФ в начале торгов рос на 0,1-0,3% по индексам 

Прайм 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск пятницы повышался на 0,1% — до 2213 пунктов, индекс РТС — на 0,3% — до 1129 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти с утра снижается на 0,25% — до 71,84 доллара за баррель по марке Brent.
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