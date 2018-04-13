Рынок акций РФ открылся ростом

Рынок акций РФ в начале торгов рос на 0,1-0,3% по индексам

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск пятницы повышался на 0,1% — до 2213 пунктов, индекс РТС — на 0,3% — до 1129 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи Стоимость нефти с утра снижается на 0,25% — до 71,84 доллара за баррель по марке Brent.