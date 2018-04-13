Новосибирцы стали активно оплачивать забронированные путёвки из-за роста курса валют

Представители турагентств отмечают, что жители города ускоренно доплачивают за выбранные туры, потому что цена на них указывается в долларах.

«Отказов от путёвок нет, наоборот, у нас те, кто не полностью оплатил заявки, прибежали быстро оплачивать. На путёвки есть фиксированная цена в долларах, но доплата по курсу, если нужно, происходит в день оплаты. Это касается зарубежных направлений. Понятно, что по России ничего не меняется», — пояснил корреспонденту НГС заместитель генерального директора ООО «География Н» международной туристической сети «География» Антон Захаркин.

То, что рост курса способствовал тому, что клиенты начали быстрее доплачивать забронированные путёвки, подтверждает и директор агентства путешествий Discovery Екатерина Невская

«Курс начал расти — началась паника. Но не всё так критично, потому что со вчерашнего дня началось снижение курса доллара и евро».

Из-за роста курса доллара и евро некоторые туроператоры отменили свои акции — привела пример Екатерина Невская: «Например, давали до 30 апреля бонусы за то, что клиенты внесли предоплату заранее, курс вырос и их отменили в итоге».

Цены на зарубежные направления выросли, ажиотажа, связанного с покупкой туров, нет, считают представители рынка. «Так как все цены у туроператоров зафиксированы в валюте, то, естественно, с ростом курса доллара и евро цены также растут. Кто уже настроился на отдых, не отказывается от покупки туров, но мы предупреждаем туристов, что оплачивать лучше сразу полную стоимость путёвки, чтобы зафиксировать цену. Мы надеемся, что курс валюты стабилизируется и не повлияет на спрос», — резюмировала исполнительный директор сети туристических бюро «Мой горящий тур» Марина Лелюх.

Вчера эксперты рассказали, сколько будет продолжаться рост курса и как он отражается на уровне цен.