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В Омской области потратят почти 300 млн рублей на ремонт дороги
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В Омской области потратят почти 300 млн рублей на ремонт дороги 

АиФ-Омск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
Сегодня, 13 апреля, подвели итоги аукциона по определению подрядчика, который займётся ремонтом трассы Омск-Тара. Победителем торгов стала компания «СтройТраст». Организация предложила за свои услуги 274,4 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета Региональным чиновникам удалось сэкономить около 30 млн рублей, потому что начальная стоимость контракта составляла 306,2 млн рублей.
Отметим, что подрядчику необходимо отремонтировать участок км 68+170 — км 89+000 в Саргатском районе Омской области. Работы необходимо завершить до конца августа.
Компания «СтройТраст» должна будет дать гарантию на выполненные работы: шесть лет — на основание магистрали, четыре года — на верхний слой асфальта, год — на дорожную разметку.
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