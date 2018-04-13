Реготделение организации «Воспитанники комсомола — моё Отечество» примет участие в акции «Чистый город»

Во время акции «Чистый город», инициированной Самарским Домом молодежи, будет проводиться очистка Самары от грязи и мусора, посадка деревьев, кустарников, декоративных и цветочный насаждений. Планируется, что в этой работе примут участие более 2 тыс. человек.

Помимо членов организации «Воспитанники комсомола — мое Отечество» участниками акции станут студенты и учащиеся колледжей, члены Общественных молодежных парламентов при гордуме и муниципальных районов города, члены различных молодежных движений.

В число 10 объектов, где будет организована работа, включены площади и скверы, парки и спортивные площадки.