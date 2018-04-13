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Средняя зарплата муниципальных чиновников в Удмуртии составляет 31,5 тыс. рублей
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Средняя зарплата муниципальных чиновников в Удмуртии составляет 31,5 тыс. рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Средняя зарплата муниципальных чиновников в Удмуртии составляет 31,5 тыс. рублей. Этот показатель находится на уровне среднереспубликанского, но ниже, чем у работников органов исполнительной власти более чем на 21 процент.
Среди регионов Приволжского федерального округа самая высокая среднемесячная заработная плата сложилась у работников органов местного самоуправления Нижегородской (38,1 тыс. рублей) и Самарской (35,5 тыс. рублей) областей, самая низкая в Чувашии (22,9 тыс. рублей), Мордовии и Кировской области (по 24,4 тыс. рублей).
По количеству муниципальных служащих на 100 тыс. населения среди регионов ПФО «лидирует» Кировская область — 324 человека, замыкает этот ряд Татарстан — 129 человек, Удмуртская Республика с показателем 231 человек на 7 месте.
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