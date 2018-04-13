«В ближайшее время рынок покажет, наступили ли золотые времена для „цифрового золота“

Капитализация крипторынка в настоящее время превышает 297 млрд долларов. За сутки «цифровое золото» подорожало более чем на 10%. Впрочем, и остальные цифровые валюты из ТОП-10 демонстрируют рост. По мнению экспертов, увеличение стоимости альткоинов связано с резким скачком активности криптовалютных трейдеров. Комментирует Дмитрий Мурадов, главный инвестиционный стратег ICBF:

«Что же произошло с биткоином? Рост более чем на 1100 долларов, или 16,5% менее чем за полчаса! Уверен криптоаналитики и трейдеры еще долго будут разбираться и гадать, что это было, но надеюсь одна вещь, наконец всем станет очевидна. Такие скачки на суперволатильном рынке криптовалют, где стоимость актива на 95% зависит лишь от текущего спроса и предложения — это нормально! Все в рамках здешних правил.

Теперь давайте попробуем постфактум разобраться и внести некоторые предположения. Полагаю, сегодняшний день нас рассудит.

В последнюю неделю был полный штиль, минимальные объемы и умеренно депрессивные настрой с ожиданием дальнейшего падения главной криптовалюты — биткоина, а в след за ней и большей части рынка криптоактивов. Ну чем не повод развести бурю в этом «стакане». Во всех смыслах. Отсюда и первый и, вполне вероятно, самый очевидный вариант, который приходит на ум — да, это мог быть простой, но эффективный и, стоит признать, довольно успешно исполненный снос «стопов». Биткоин встал на уровне 6600-6900, объемы упали, медведи подтянули «стопы» на 7520-7600, отличный повод «снять эти сливки». Пожалуйста, все исполнено сразу в первом акте, занавес. Расходимся, если рынок сегодня вернется на 7200.

Второй вариант. На днях, уже в который раз по рынку прошел слух, что столпы с Уолл Стрит предсказали очередной крах биткоина. Слышали такое? Мы не единожды. А на завтра очередной «большой кит» заходит в рынок, причем на наиболее выгодных для себя условиях. «Велкам на борт», как скажут старожилы.

Третий вариант. Скучный. На недельном графике BTC/USD, в рамках нисходящей тенденции 29 марта состоялся пробой уровня 7800 и только сейчас на вторую после этого неделю происходит ре-тест этого пробоя, который, к слову сказать так и может закончиться только ре-тестом, с дальнейшим продолжением нисходящего движения главной криптовалютной котировки до 6000 в среднесрочной перспективе. Ничего неожиданного, типичная техническая отработка.

Что же касается остальных возможных идей, вроде тех, что российские миллиардеры на фоне санкций и после «черного понедельника», дабы сохранить свои активы, решили резко «войти в крипту», или кто-то просто решил таким образом отпраздновать «день космонативики» «бахнув из пушки» с полетом «ту зе мун» — оставим эти досужие домыслы домохозяйкам. В любом случае в ближайшее время рынок сам нам покажет, начало ли это разворота и похода к мартовским, а потом и к декабрьским вершинам, или на следующей неделе мы все же увидим, так ожидаемого всеми, «батю» на шести тысячах. Ну а теперь, что касается шортистов… Что-ж, в очередной раз. Помянем».