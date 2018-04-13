Пассажир рейса Краснодар-Стамбул не задекларировал свыше 28 тысяч долларов 

В ходе досмотра пассажиров международного авиарейса Краснодар-Стамбул таможенники Краснодарской таможни обнаружили, что россиянин не задекларировал 28 тысяч 800 долларов США и 5, 5 тысяч рублей РФ.
Не заполнив пассажирскую таможенную декларацию, пассажир нарушил таможенное законодательство ЕАЭС. Пассажиру вернули 10 тысяч долларов. Эта сумма не превышает нормативы единовременного вывоза валюты США без письменного декларирования.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.