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Пассажир рейса Краснодар-Стамбул не задекларировал свыше 28 тысяч долларов
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Пассажир рейса Краснодар-Стамбул не задекларировал свыше 28 тысяч долларов 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В ходе досмотра пассажиров международного авиарейса Краснодар-Стамбул таможенники Краснодарской таможни обнаружили, что россиянин не задекларировал 28 тысяч 800 долларов США и 5, 5 тысяч рублей РФ.
Не заполнив пассажирскую таможенную декларацию, пассажир нарушил таможенное законодательство ЕАЭС. Пассажиру вернули 10 тысяч долларов. Эта сумма не превышает нормативы единовременного вывоза валюты США без письменного декларирования.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
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