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Цена биткоина второй день растет более чем на 10%
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Цена биткоина второй день растет более чем на 10% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена криптовалюты биткоин (bitcoin) в пятницу продолжает активно расти, аналитики отмечают, что это может означать завершение глубокой коррекции, которая наблюдалась в первом квартале 2018 года.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.10 мск биткоин дорожал на 12,39% — до 7,785 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 13,33%, до 7,882 тысячи долларов, на OKEx — на 13,09%, до 7,86 тысячи долларов. В четверг в ходе торгов биткоин впервые за две недели достигал 8 тысяч долларов на бирже Bitfinex.
Дорожают в пятницу и альтернативные криптовалюты: Ethereum — на 13%, до 485,33 доллара, Ripple — на 16,77%, до 0,61 доллара, Bitcoin Cash — на 8,53%, до 731,6 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 271,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.
В четверг биткоин резко вырос, завершив торги повышением почти на 14% по сравнению с предыдущим днем. Ряд аналитиков связали это движение с решением стран ЕС подписать декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейна. Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.
"Вчера биткоин последовал за другими валютами и показал существенный рост на фоне больших объемов торгов — почти 10 миллиардов долларов за сутки. Уровень закрытия — 7,912 тысячи долларов — почти на 14% выше предыдущего. Таким образом, цена уже четвертый раз подошла к линии нисходящего тренда, начавшегося декабре 2017 года", — сообщил РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.
Аналитик добавил, что с учетом больших объемов торгов и общего оживления по остальным валютам, можно ожидать перелома негативного тренда в динамике криптовалюты. "Продолжение роста должно это подтвердить", — добавил Гусейнов.
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