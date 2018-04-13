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Горсовет дал «добро» на выделение застройщикам земли без торгов
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Горсовет дал «добро» на выделение застройщикам земли без торгов 

РИА 57 16 минут назад
Фото: РИА 57
На внеочередной сессии горсовета Орла, которая состоялась накануне, 12 апреля, депутаты внесли изменения в муниципальную правовую базу, сообщает пресс-служба.
Нововведения направлены на привлечение инвестиционных проектов для реализации которых допускается предоставление земельных участков без торгов. Теперь застройщики смогут получать землю под строительство без конкурсных процедур.
Депутаты выдвинули законодательную инициативу, по которой застройщикам будут выделять землю под строительство без конкурса в обмен на 10% общей площади жилых помещений в доме.
— Областной Совет нашу инициативу поддержал. Такая схема для города более выгодна, чем сдача участков в аренду под строительство», — прокомментировал зампред горсовета Владимир Негин.
По словам председателя КСП Орла Татьяны Успенской, в последние годы значительно возросла нагрузка на городской бюджет из-за необходимости выполнения решений судов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2017 году на эти цели потребовалось около 100 млн руб. По её словам, областному центру для решения данной проблемы необходимо более двух миллиардов рублей.
Передача доли жилья от застройщиков в муниципалитет даст возможность ускорить расселение горожан из ветхого и аварийного жилья.
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В Орле застройщикам будут выделять землю без торгов
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