Как ямальцы пережили «чёрные дни» на валютном рынке, выяснил «КС»

— В банках очереди, народ валюту скупает, говорят, обвал рубля будет, что делать? — вопрошала родственница из южного города в середине недели, когда доллар и евро били рекорды прошлых лет. Ажиотаж, судя по сообщениям центральных СМИ, возник немалый, пошли слухи, что на купленной с утра валюте вечером можно озолотиться… Что это было и как реагировали ямальцы?

После расширения санкций со стороны США в черный список добавили 38 фамилий, включая президента «Русала» Олега Дерипаску , подешевели акции и следом ослаб рубль. Валюта же окрепла. Утром 10 апреля курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 63 рубля, а евро добрался до 78, впервые с 2016 года. У впечатлительных (или дальновидных?) сограждан нервы не выдержали. Под шумок активизировались аферисты. К примеру, РИА «Новости» сообщало, что в обменнике находчивый мошенник подсунул москвичке взамен миллиона рублей купюры банка приколов…

В четверг накал стал спадать, на пятницу Центробанк РФ понизил официальный курс евро на 2,53 рубля — до 76,75 рубля. Доллар подешевел на 2 рубля — до 62,06 рубля.

Как пережили валютные скачки ямальцы, «КС» узнал у представителей трех крупных банков в Салехарде

ПАО «Запсибкомбанк» большая часть клиентов предпочитают рублевые депозиты. Но в эти дни объем продаж валюты по сравнению с обычным спросом вырос на 15 процентов. Люди покупали доллары, евро и фунты как в качестве инвестиций, так и для поездок за рубеж. Что касается вкладчиков, то среди них всплеска активности не наблюдалось.

— Условия для сбережений в рублях становятся все более благоприятными, поэтому многие хранят накопления преимущественно в национальной валюте — ориентировочно 70 процентов граждан, 30 процентов доверяют больше иностранной валюте, — отметила начальник валютного департамента ПАО «Запсибкомбанк» Татьяна Халилова.

В пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка тоже не зафиксировали никаких признаков ажиотажного спроса:

— Сбербанк располагает более чем достаточной ликвидностью, чтобы полностью удовлетворить весь потенциальный спрос со стороны наших клиентов на приобретение валюты.

В филиале АО «Газпромбанк» в Новом Уренгое и других городах обстановка была спокойной.

— Мы не наблюдаем какого-то панического настроения, — отметил заместитель управляющего Александр Касаев, — никакого оттока по вкладам нет, небольшое увеличение по обменно-валютным операциям было несколько дней, но в четверг рубль укрепился, и спрос спал. С ситуацией 2014 года, когда возникла паника и провокации, не сравнить. Я думаю, что люди и морально, и эмоционально, и с практической точки зрения стали более подготовлены к таким вещам, — подчеркнул он.

По его мнению, те, кто старается быстро реагировать на скачки курса и угнаться за ними, рискует больше потерять, чем приобрести:

— Вернемся опять же к 2014 году. Люди, которые чуть ли не сломя голову побежали покупать евро по 90-100 рублей, наверное, потом, когда произошел откат и рынок восстановился, кусали локти. Именно поэтому многие сейчас решили просто подождать.