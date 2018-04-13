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СМИ: сделки с криптовалютами могут обложить налогом
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СМИ: сделки с криптовалютами могут обложить налогом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Такую необходимость увидели в Правительстве России, пишет газета «Известия».
Правительство поддержало законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах» и считает, что документ необходимо доработать. В частности, прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль.
Согласно законопроекту, сделки с криптовалютой могут попадать под стандартный контроль банков и Росфинмониторинга. По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, это подтолкнет российских майнеров искать возможность обмена цифровой валюты на иностранные денежные единицы за границей.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект «О цифровых финансовых активах», законодательно закрепляющий в России понятие криптовалюты. Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространённых в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий.
Криптовалюта была запущена в январе 2009 года, является новым поколением децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Не контролируется ни одной страной или банковским надзорным органом.
В настоящее время в России разрабатываются законопроекты о регулировании криптовалюты на территории страны. Ожидается, что соответствующие законы могут заработать к июлю текущего года.
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