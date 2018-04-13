СМИ: сделки с криптовалютами могут обложить налогом

Правительство поддержало законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах» и считает, что документ необходимо доработать. В частности, прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль.

Согласно законопроекту, сделки с криптовалютой могут попадать под стандартный контроль банков и Росфинмониторинга . По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, это подтолкнет российских майнеров искать возможность обмена цифровой валюты на иностранные денежные единицы за границей.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект «О цифровых финансовых активах», законодательно закрепляющий в России понятие криптовалюты. Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространённых в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий.

Криптовалюта была запущена в январе 2009 года, является новым поколением децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Не контролируется ни одной страной или банковским надзорным органом.

В настоящее время в России разрабатываются законопроекты о регулировании криптовалюты на территории страны. Ожидается, что соответствующие законы могут заработать к июлю текущего года.