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Пройдет ли весной 2018 года в Волгограде «монстрация»?
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Пройдет ли весной 2018 года в Волгограде «монстрация»? 

АиФ Волгоград 22 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Горожане уже могут подавать заявки на участие в мероприятии.
На Первомай в центре Волгограде в очередной раз пройдёт акция с шутейными лозунгами и плакатами.
«Монстрация — массовая художественная акция в форме демонстрации с забавными и скорее даже абсурдными лозунгами и транспарантами, которые участники, часто одетые в разнообразные костюмы, используют как средство самовыражения и коммуникации со зрителями и друг с другом, — объяснили организаторы. — Иными словами, это мероприятие — что-то вроде карнавала, где каждый может проявить себя в создании костюма или плаката и просто весело провести время».
Записаться на акцию можно в группе в соцсети.
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