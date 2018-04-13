Пройдет ли весной 2018 года в Волгограде «монстрация»?

Горожане уже могут подавать заявки на участие в мероприятии.

На Первомай в центре Волгограде в очередной раз пройдёт акция с шутейными лозунгами и плакатами.

«Монстрация — массовая художественная акция в форме демонстрации с забавными и скорее даже абсурдными лозунгами и транспарантами, которые участники, часто одетые в разнообразные костюмы, используют как средство самовыражения и коммуникации со зрителями и друг с другом, — объяснили организаторы. — Иными словами, это мероприятие — что-то вроде карнавала, где каждый может проявить себя в создании костюма или плаката и просто весело провести время».

Записаться на акцию можно в группе в соцсети.