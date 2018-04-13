Гидрографы ТОФ совместно с журналистами Приморского края примут участие в субботнике на маяке Басаргина

В ходе экологической акции её участники планируют очистить прибрежную часть гидрографического объекта.

14 апреля во Владивостоке на маяке Басаргина Тихоокеанского флота в рамках XIV Международного телефестиваля «Человек и море» пройдёт традиционный субботник, в котором совместно с организаторами акции — ГТРК «Владивосток», блогерами, сотрудниками региональных СМИ и фотожурналистами примут участие служащие гидрографической службы Тихоокеанского флота.

В 2018 году этот маяк стал главным символом Международного фестиваля и прообразом для изготовления главного приза телефорума. Также маяк Басаргина на протяжении многих лет является символом ГТРК «Владивосток».

В ходе экологической акции её участники планируют очистить прибрежную часть гидрографического объекта от приносимого морем мусора.