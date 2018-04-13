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Гидрографы ТОФ совместно с журналистами Приморского края примут участие в субботнике на маяке Басаргина
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Гидрографы ТОФ совместно с журналистами Приморского края примут участие в субботнике на маяке Басаргина 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе экологической акции её участники планируют очистить прибрежную часть гидрографического объекта.
14 апреля во Владивостоке на маяке Басаргина Тихоокеанского флота в рамках XIV Международного телефестиваля «Человек и море» пройдёт традиционный субботник, в котором совместно с организаторами акции — ГТРК «Владивосток», блогерами, сотрудниками региональных СМИ и фотожурналистами примут участие служащие гидрографической службы Тихоокеанского флота.
В 2018 году этот маяк стал главным символом Международного фестиваля и прообразом для изготовления главного приза телефорума. Также маяк Басаргина на протяжении многих лет является символом ГТРК «Владивосток».
В ходе экологической акции её участники планируют очистить прибрежную часть гидрографического объекта от приносимого морем мусора.
Проводимую совместную акцию СМИ и ТОФ также поддержало руководство Владивостока. Власти столицы Приморья предоставляют грузовой автомобиль для вывоза собранного на побережье пластика, стекла и металла.
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