Глава сельского поселения проводил торги с нарушениями

В Орловском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба.

В деятельности Становского сельского поселения были выявлены нарушения в процедуре и порядка организации и проведения торгов, продажи государственного и муниципального имущества.

Во время проверки выяснилось, что информация о проведении торгов была размещена несвоевременно. Несмотря на требования закона, администрация Становского сельского поселения необоснованно снизила до 10% от начальной цены размер задатка для участников аукциона.

В отношении главы администрации Становского сельского поселения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения чиновнику был назначен штраф в размере 7 тыс. руб.