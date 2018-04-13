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Глава сельского поселения проводил торги с нарушениями
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Глава сельского поселения проводил торги с нарушениями 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба.
В деятельности Становского сельского поселения были выявлены нарушения в процедуре и порядка организации и проведения торгов, продажи государственного и муниципального имущества.
Во время проверки выяснилось, что информация о проведении торгов была размещена несвоевременно. Несмотря на требования закона, администрация Становского сельского поселения необоснованно снизила до 10% от начальной цены размер задатка для участников аукциона.
В отношении главы администрации Становского сельского поселения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения чиновнику был назначен штраф в размере 7 тыс. руб.
Сообщение Глава сельского поселения проводил торги с нарушениями появились сначала на РИА 57.
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