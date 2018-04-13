Ещё
Цены на нефть отошли от трехлетних максимумов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на нефть отошли от трехлетних максимумов и умеренно снижаются 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после роста ранее на неделе до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,8 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,34% — до 66,84 доллара за баррель.
В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до 73 и 67 долларов за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии. В пятницу нефтяные котировки корректируются вниз. Как отмечают аналитики, несмотря на текущее снижение цен, по итогам недели их рост может составить около 7%, что является самым сильным недельным повышением с июля 2017 года.
Участники торгов также продолжают оценивать апрельский доклад ОПЕК, в котором организация повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей в сутки. В этом году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,7 миллиона баррелей в сутки. В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, — примерно на 0,04 миллиона баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в сутки.
Прайм: последние новости
Биржи Европы закрылись в минусе на заявлениях США по Сирии Биржи АТР, кроме Китая и Гонконга, растут вслед за рынками США Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли – на 0,8%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США378
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы31
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН358
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии246
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии30
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение