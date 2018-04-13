Цены на нефть отошли от трехлетних максимумов и умеренно снижаются

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после роста ранее на неделе до максимумов более чем за три года на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,8 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,34% — до 66,84 доллара за баррель.

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до 73 и 67 долларов за баррель соответственно на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии . В пятницу нефтяные котировки корректируются вниз. Как отмечают аналитики, несмотря на текущее снижение цен, по итогам недели их рост может составить около 7%, что является самым сильным недельным повышением с июля 2017 года.