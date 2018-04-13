Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в первом полугодии — Минкоммерции

Пекин, 13 апреля / Синьхуа / — Перечень запретов и ограничений на вложение иностранных инвестиций в китайскую экономику будет пересмотрен с учетом мер, озвученных недавно на Боаоском азиатском форуме /БАФ/ -2018, данный процесс может завершиться уже в первом полугодии нынешнего года, заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Минкоммерции согласовывает с соответствующими ведомствами комплекс мероприятий по расширению открытости и улучшению климата для иностранных инвестиций. Мы будем стараться как можно скорее завершить пересмотр «негативного списка» — уже до конца первого полугодия", — отметил он на пресс-конференции в четверг.

Озвученные в Боао шаги он назвал «важным стратегическим решением», которое было принято на основе точной оценки текущего уровня развития Китая и должно вести страну к еще большему уровню открытости в новую эру.

"Это открытость на сто процентов по собственной инициативе", — подчеркнул Гао Фэн. «Мы это сделаем, соблюдая свой ритм и следуя своим курсом», — добавил он, исключая возможность воздействовать на процесс извне.