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Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в первом полугодии — Минкоммерции
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Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в первом полугодии — Минкоммерции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ — Перечень запретов и ограничений на вложение иностранных инвестиций в китайскую экономику будет пересмотрен с учетом мер, озвученных недавно на Боаоском азиатском форуме /БАФ/ -2018, данный процесс может завершиться уже в первом полугодии нынешнего года, заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Минкоммерции согласовывает с соответствующими ведомствами комплекс мероприятий по расширению открытости и улучшению климата для иностранных инвестиций. Мы будем стараться как можно скорее завершить пересмотр «негативного списка» — уже до конца первого полугодия", — отметил он на пресс-конференции в четверг.
Озвученные в Боао шаги он назвал «важным стратегическим решением», которое было принято на основе точной оценки текущего уровня развития Китая и должно вести страну к еще большему уровню открытости в новую эру.
"Это открытость на сто процентов по собственной инициативе", — подчеркнул Гао Фэн. «Мы это сделаем, соблюдая свой ритм и следуя своим курсом», — добавил он, исключая возможность воздействовать на процесс извне.
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия БАФ -2018, заявил о готовности к существенному расширению доступа на внутренний рынок, созданию более привлекательного инвестиционного климата, усилению защиты прав интеллектуальной собственности и расширению импорта, включая значительное снижение импортных тарифов на автомобили. -0-
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