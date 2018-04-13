Кто делает деньги в IT-сфере Новосибирска

По мнению ведущих финансовых аналитиков, в России только один процент людей знают, что такое акции и как на них зарабатывать деньги. Для многих тема биржевых торгов закрытая, табу — обманут. А ведь об этих вещах в России только сейчас стали говорить по-настоящему на государственном уровне.

С верхних этажей башни «Санкт-Петербург» в «Москва-Сити» лучше видно, что сегодня происходит с российской валютой. В деловом центре сосредоточены крупнейшие отечественные и международные корпорации. Последнее время рубль испытывает колоссальные перегрузки. Обвал нефтяных цен, санкции Запада, но отечественная экономика держит удар. По мнению Марка Гойхмана, специалиста в области ценных бумаг, главный актив Новосибирской области — это научный потенциал. Разработки ученых не должны лежать на полке, их необходимо внедрять в производство. И инвесторы готовы тратить на это деньги.

— Интеллектуальный потенциал у Новосибирска высокий, и это создает задел для развития не только высокотехнологичных производств, но и услуг. Цифровая экономика, культурное развитие, здравоохранение — это как раз то, на чем сейчас строится мировая экономика. У Новосибирска в этом отношении потенциал, на мой взгляд, выше, чем в других сибирских регионах, — отметил трейдер-аналитик ГК Телетрейд (Москва) Марк Гойхман

Новосибирские ученые и региональное правительство начали работать над планом комплексного развития Академгородка и созданием Центра синхротронного излучения. Эту инициативу поддержал и Президент России Владимир Путин . Цена вопроса — 40 миллиардов рублей. За 5 лет сибирская столица может превратиться в инновационный пояс, объединяющий техно— и биопарки с образовательными учреждениями. У региона есть все шансы выйти на мировой уровень в медицине, химической промышленности и информационных технологиях.

— Мы обязательно будем создавать здесь у нас лучшие условия для исследований, современную, надежную, хорошую инфраструктуру, в том числе и удобную для жизни и работы, — заявил Президент России Владимир Путин.

Инвесторы встанут в очередь, уверяют финансовые аналитики. Инвестиции в науку очень быстро окупаются.