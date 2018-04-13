Ещё
Кто делает деньги в IT-сфере Новосибирска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто делает деньги в IT-сфере Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По мнению ведущих финансовых аналитиков, в России только один процент людей знают, что такое акции и как на них зарабатывать деньги. Для многих тема биржевых торгов закрытая, табу — обманут. А ведь об этих вещах в России только сейчас стали говорить по-настоящему на государственном уровне.
С верхних этажей башни «Санкт-Петербург» в «Москва-Сити» лучше видно, что сегодня происходит с российской валютой. В деловом центре сосредоточены крупнейшие отечественные и международные корпорации. Последнее время рубль испытывает колоссальные перегрузки. Обвал нефтяных цен, санкции Запада, но отечественная экономика держит удар. По мнению Марка Гойхмана, специалиста в области ценных бумаг, главный актив Новосибирской области — это научный потенциал. Разработки ученых не должны лежать на полке, их необходимо внедрять в производство. И инвесторы готовы тратить на это деньги.
— Интеллектуальный потенциал у Новосибирска высокий, и это создает задел для развития не только высокотехнологичных производств, но и услуг. Цифровая экономика, культурное развитие, здравоохранение — это как раз то, на чем сейчас строится мировая экономика. У Новосибирска в этом отношении потенциал, на мой взгляд, выше, чем в других сибирских регионах, — отметил трейдер-аналитик ГК Телетрейд (Москва) Марк Гойхман.
Новосибирские ученые и региональное правительство начали работать над планом комплексного развития Академгородка и созданием Центра синхротронного излучения. Эту инициативу поддержал и Президент России Владимир Путин. Цена вопроса — 40 миллиардов рублей. За 5 лет сибирская столица может превратиться в инновационный пояс, объединяющий техно— и биопарки с образовательными учреждениями. У региона есть все шансы выйти на мировой уровень в медицине, химической промышленности и информационных технологиях.
— Мы обязательно будем создавать здесь у нас лучшие условия для исследований, современную, надежную, хорошую инфраструктуру, в том числе и удобную для жизни и работы, — заявил Президент России Владимир Путин.
Инвесторы встанут в очередь, уверяют финансовые аналитики. Инвестиции в науку очень быстро окупаются.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Рубль вернется к прежней отметке, уверяют экономисты СКР изучает видео с «избиением младенцев» в Новосибирске Вой сирен разбудит новосибирцев 16 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США378
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы32
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН360
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии31
В Балтийском море рухнул Ка-2913
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение