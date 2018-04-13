СМИ сообщили о возможном введении обязательного валютного контроля над обменом криптовалют

Обмен криптовалют на сумму 600 тыс. рублей и более может подпасть под обязательный валютный контроль, сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительственный отзыв на законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах».

Документ был внесён в Госдуму 20 марта группой депутатов совместно с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым . Проект федерального закона разработали по поручению президента России Владимира Путина

Как рассказал Аксаков, кабмин поддержал законопроект о криптовалютах. По его словам, сам отзыв в Госдуму пока не поступил.

Из отзыва следует, что проект закона должен быть доработан ко второму чтению. Там также говорится, что кабмин настаивает на введении обязательного контроля за операциями по обмену криптовалюты на российскую или иностранную валюту. Речь идёт о сумме 600 тыс. рублей и выше (либо о её эквиваленте в иностранных денежных единицах).

Кроме того, в отзыве отмечается, что в России не регламентированы вопросы, касающиеся налогообложения цифровых финансовых активов и сделок, которые совершаются с ними. Кабмин считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательство о налогах и сборах.