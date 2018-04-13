Прибыль от сделок с криптовалютами хотят обложить налогом

Обмен крипотвалют на денежные единицы на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль, считают в правительстве. Об этом сказано в правительственном отзыве на законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах», пишут "Известия" . В правительстве также считают, что прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 апреля рассмотрела отзыв на законопроект «О цифровых финансовых активах», внесенный в Госдуму 20 марта группой депутатов совместно с главой комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым

По итогам совещания правительство поддержало законопроект о криптовалютах, сообщил «Известиям» А. Аксаков. Он уточнил, что сам отзыв, согласно которому законопроект следует доработать ко второму чтению, еще не поступил в Госдуму.

В документе отмечено, что правительство настаивает на введении обязательного контроля за операциями по обмену криптовалюты на российскую или иностранную валюту. Речь идет о сумме, равной и превышающей 600 тыс. рублей, либо ее эквиваленте в иностранных денежных единицах.

Позиция Росфинмониторинга состоит в том, что операторы обмена криптовалюты должны быть включены в число организаций, указанных в ст. 5 115-ФЗ, что приведет к необходимости исполнения ими всех национальных «антиотмывочных» стандартов, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там подчеркнули, что за операциями по обмену криптовалюты на рубли или иностранную валюту необходимо установить обязательный контроль — соответствующий подход вытекает из документов, утвержденных FATF (Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) в том числе, руководства по применению риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных валют.

Обязательный контроль уже действует в отношении банковских операций на сумму от 600 тыс. рублей в рамках закона против отмывания доходов и финансирования терроризма (115-ФЗ). Это касается снятия или внесения денег на счет компании, на личный счет, обмена валюты, приобретения гражданином ценных бумаг и другого. Банки должны информировать о подобных действиях Росфинмониторинг. За нарушение 115-ФЗ кредитная организация может лишиться лицензии.

В текущей редакции законопроекта допустимы только сделки с криптовалютой, так что они вполне могут попадать под стандартный контроль банков и Росфинмониторинга, сказал «Известиям» президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин . При этом, отмечает он, такой подход заставит российских майнеров искать другие юрисдикции: они будут стремиться обменять добытые криптовалюты на иностранные денежные единицы за границей.