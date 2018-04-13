СГК поддерживает рубцовскую площадку всемирной образовательной акции

Рубцовске при поддержке Сибирской генерирующей компании пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант-2018». Юбилейная 15-ая акция проверки грамотности в этом году охватывает порядка 1000 населённых пунктов по всему миру.

В ближайшую субботу, 14 апреля, более 250 тысяч носителей русского языка по всему миру: на суше, в океане и даже в космосе — станут участниками самой глобальной образовательной акции «Тотальный диктант — 2018». В Рубцовске мероприятие пройдёт уже в седьмой раз. В этом году яркие афиши, цветные бланки, сертификаты и наклейки для участников изготовлены при поддержке Сибирской генерирующей компании.

«Тотальный диктант» — общественный проект, который впервые прошел в Новосибирске в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета НГУ, которые хотели показать, что быть грамотным важно для каждого человека. За 15 лет существования акция приобрела мировой масштаб и насчитывает десятки тысяч площадок. В этом году столицей акции впервые станет не Новосибирск, а Владивосток , где на главной площадке диктатором выступит автор текста «Тотального диктанта-2018», писатель Гузель Яхина

Директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов решил лично поддержать акцию и проверить свои знания, став участником «Тотального диктанта» на одной из городских площадок.

— Сибирская генерирующая компании во всех городах присутствия активно участвует и поддерживает мероприятия, направленные на развитие науки и образования, и мы просто не могли обойти стороной такое поистине народное событие. Грамотно писать и изъясняться на родном языке — обязанность каждого гражданина. Проверить себя, свои знания — никогда не будет лишним, поэтому приглашаю всех горожан в эту субботу посетить площадки «Тотального диктанта» и принять участие в акции, — рассказал Максим Новов.

Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий. В Рубцовске будут работать восемь площадок, адреса которых будут опубликованы на городской странице официального сайта диктанта — totaldict.ru/rubtsovsk/.