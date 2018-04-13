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Назван предел, ниже которого евро уже не опустится
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Экономисты определили, ниже какого уровня евро уже не опустится 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: ТАСС
Владимир Рожанковский, инвестиционный аналитик Global FX, специально для "Российской газеты":
— Рубль после сильного обвала начал укрепляться к доллару и евро. Одна из причин роста курса российской валюты стала рекомендация Минфина США не применять санкции в отношении российского суверенного долга, то есть не запрещать инвесторам размещать деньги в наших гособлигациях.
Говоря о прогнозах восстановления рубля на следующей неделе (а я полагаю, что, учитывая силу паники в понедельник-вторник, речь надо вести именно о восстановлении справедливых обменных курсов), надо учитывать первые оценки ущерба от новой волны американских санкций. Это в совокупности около 15 миллиардов долларов или около 6 процентов доходной части Федерального бюджета РФ на 2018 год. Падение рубля, между тем, к настоящему моменту превышает 7,6 процента, а к минимуму, достигнутому во вторник — 13,2 (по паре рубль/доллар — 12,3). Нефть сорта Brent за это время укрепилась на 6,3 процента в долларовом выражении.
Соответственно, только для возвращения рубля к своему равновесному курсу (без учета фактора укрепления нефти) российская валюта должна подрасти минимум на 1,6 процента, а с учетом динамики цен на "черное золото" — на 7,9 процента.
Дополнительный импульс укреплению рубля должна придать ожидаемая пауза в решении ЦБ РФ 27 апреля относительно ключевой процентной ставки, поскольку ее плановое понижение в условиях нынешней повышенной волатильности было бы неуместно.
На мой взгляд, в прогнозе восстановления рубля ключевой валютной парой все же является не USD/RUB, а EUR/RUB. Поскольку в этот раз обвал рубля был спровоцирован, по моим данным, прежде всего, "летними отпускниками", которые в понедельник ринулись в банки и обменники скупать европейскую валюту, опасаясь, что к майским праздникам она сильно подорожает.
Соответственно, говоря о технической картине в этой паре, отметим важный уровень 77,67, вокруг которого происходила балансировка перед новым витком ослабления рубля, связанным с твитами Трампа.
Поскольку этот фактор выглядит, будем надеяться, нивелированным, в случае пробития снизу вверх данного уровня, можно ожидать дальнейшего ослабления нашей национальной валюты с целевым уровнем 79,80-79,90 рублей за евро.
При более правдоподобном сценарии постепенного успокоения паники, целевым уровнем в паре EUR/RUB на следующей неделе выступит 74 рубля за евро.
Самый выгодный курс обмена валют смотрите на Рамблере
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