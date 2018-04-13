«Известия»: кабмин высказался за контроль обмена криптовалют от 600 тыс. рублей

Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минюст и Как пишет газета со ссылкой на отзыв на законопроект, который подготовили Минфин Банк России , документ рекомендовано доработать ко второму чтению. При этом в отзыве подчеркивается, что в России не регламентированы вопросы налогообложения цифровых финансовых активов и сделок, которые совершаются с ними, поэтому кабмин считает нужным внести соответствующие изменения в законодательство о налогах и сборах. Каким видом налога должна облагаться прибыль от майнинга и нужно ли будет желающим добывать криптовалюты регистрировать ИП, в отзыве не уточняется, отмечают «Известия».

Как сообщает издание, Минэкономразвития также просит уточнить, как будет осуществляться налогообложение майнинга, каковы правила бухгалтерского учета сделок с цифровыми финансовыми активами и другие. В Минфине при этом пообещали проработать вопрос поправок в Налоговый кодекс.

О законопроекте

Законопроект «О цифровых финансовых активах» был внесен в Госдуму группой депутатов совместно с главой комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым.

Проект закона предусматривает только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы цифровых финансовых активов (в соответствии с законопроектом к ним относятся криптовалюты и токены). На сегодняшний день это сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.

Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.

Законопроект вводит определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.