«Известия»: кабмин высказался за контроль обмена криптовалют от 600 тыс. рублей 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Законопроект «О цифровых финансовых активах» получил поддержку правительства РФ, пишет в пятницу газета «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта — главу комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова. По сведениям издания, кабмин рекомендовал ввести обязательный валютный контроль обмена криптовалют на российскую или иностранную валюту при совершении операций на сумму от 600 тыс. рублей.
Как пишет газета со ссылкой на отзыв на законопроект, который подготовили Минфин, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минюст и Банк России, документ рекомендовано доработать ко второму чтению. При этом в отзыве подчеркивается, что в России не регламентированы вопросы налогообложения цифровых финансовых активов и сделок, которые совершаются с ними, поэтому кабмин считает нужным внести соответствующие изменения в законодательство о налогах и сборах. Каким видом налога должна облагаться прибыль от майнинга и нужно ли будет желающим добывать криптовалюты регистрировать ИП, в отзыве не уточняется, отмечают «Известия».
Как сообщает издание, Минэкономразвития также просит уточнить, как будет осуществляться налогообложение майнинга, каковы правила бухгалтерского учета сделок с цифровыми финансовыми активами и другие. В Минфине при этом пообещали проработать вопрос поправок в Налоговый кодекс.
О законопроекте
Законопроект «О цифровых финансовых активах» был внесен в Госдуму группой депутатов совместно с главой комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым.
Проект закона предусматривает только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы цифровых финансовых активов (в соответствии с законопроектом к ним относятся криптовалюты и токены). На сегодняшний день это сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.
Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.
Законопроект вводит определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.