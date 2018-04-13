Bitcoin-миллиардеры Братья Уинклвосс получили важный патент

Первыми Bitcoin-миллиардерами стали Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы. В 2018 году, когда цена этой криптовалюты значительно просела, состояние братьев также уменьшилось, но пока еще не настолько сильно, чтобы им пришлось задумываться о постановке на местную биржу труда. Даже напротив, на днях Уинклвоссы запатентовали новый способ, который позволит сделать транзакции в сети Bitcoin безопаснее. Патент был зарегистрирован на принадлежащую этой семье компанию Winklevoss IP.

Где именно будет применяться новый патент, братья пока не огласили, но в их собственности также имеется и криптобиржа Gemini, так что она и может стать естественным плацдармом для испытания этого узкоспециализированного программного продукта. В заявке на патент сказано, что в основе решения находится ряд криптоалгоритмов, включающих хеш-функции и цифровые подписи — все это вместе должно защитить информационные системы от хакерских атак.

В представленной заявке упомянуто, что компьютерные системы все чаще используют системы распределенных вычислений, к числу которых относятся и облачные вычисления, а следствием этого растет и количество внешних подключений для получения данных. И вот как раз для того, чтобы защитить всю эту экосистему, требуются особые методы, к числу которых и относится разработка Уинклвоссов.

Можно также вспомнить, что недавно криптобиржа Gemini предоставила крупным трейдерам больше свобод, предоставив им возможность совершать операции не с единичными заявками, а с целыми блоками таких криптовалют как Bitcoin и Ethereum. Такое решение позволит обеспечить биржу большей ликвидностью. Минимальные объемы для «оптовых» сделок составят 10 BDC или 100 ETH.