Ещё
Bitcoin-миллиардеры Братья Уинклвосс получили важный патент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bitcoin-миллиардеры Братья Уинклвосс получили важный патент 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Первыми Bitcoin-миллиардерами стали Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы. В 2018 году, когда цена этой криптовалюты значительно просела, состояние братьев также уменьшилось, но пока еще не настолько сильно, чтобы им пришлось задумываться о постановке на местную биржу труда. Даже напротив, на днях Уинклвоссы запатентовали новый способ, который позволит сделать транзакции в сети Bitcoin безопаснее. Патент был зарегистрирован на принадлежащую этой семье компанию Winklevoss IP.
Где именно будет применяться новый патент, братья пока не огласили, но в их собственности также имеется и криптобиржа Gemini, так что она и может стать естественным плацдармом для испытания этого узкоспециализированного программного продукта. В заявке на патент сказано, что в основе решения находится ряд криптоалгоритмов, включающих хеш-функции и цифровые подписи — все это вместе должно защитить информационные системы от хакерских атак.
В представленной заявке упомянуто, что компьютерные системы все чаще используют системы распределенных вычислений, к числу которых относятся и облачные вычисления, а следствием этого растет и количество внешних подключений для получения данных. И вот как раз для того, чтобы защитить всю эту экосистему, требуются особые методы, к числу которых и относится разработка Уинклвоссов.
Можно также вспомнить, что недавно криптобиржа Gemini предоставила крупным трейдерам больше свобод, предоставив им возможность совершать операции не с единичными заявками, а с целыми блоками таких криптовалют как Bitcoin и Ethereum. Такое решение позволит обеспечить биржу большей ликвидностью. Минимальные объемы для «оптовых» сделок составят 10 BDC или 100 ETH.
MDDevice: последние новости
Названа точная дата анонса флагманского смартфона HTC U12 Plus Intel избавиться от Meltdown и Spectre на аппаратном уровне Смартфон Asus Zenfone 5 Lite получит четыре камеры и полноэкранный дисплей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»930
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ394
Россия отказывается от SWIFT517
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»270
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение