Акция «Бессмертный полк» пройдёт в двух городах Швейцарии

Швейцарии акция «Бессмертный полк» будет проведена в Женеве и в Базеле. Об этом заявила координатор акции, главный редактор русскоязычного интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» Светлана Конев.

По её словам, акция в Женеве будет проведена 5 мая, а в Базеле — 9 мая.

«Бессмертный полк» состоится в этот день (9 мая. — RT), как и в предыдущие годы, на аллее славы на кладбище «Хёрнли» в Базеле, где в День Победы всегда проходит торжественная церемония возложения венков к могиле, в которой похоронены четверо красноармейцев», — приводит слова Конев ТАСС

По её словам, почтить память советских солдат из разных уголков Швейцарии приезжают граждане республик бывшего СССР. Также в церемонии участвуют послы стран СНГ.

В 2017 году акция «Бессмертный полк» собрала около 250 тысяч участников за рубежом.