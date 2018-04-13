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Акция «Бессмертный полк» пройдёт в двух городах Швейцарии
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Акция «Бессмертный полк» пройдёт в двух городах Швейцарии 

RT на русском 23 минуты назад
В Швейцарии акция «Бессмертный полк» будет проведена в Женеве и в Базеле. Об этом заявила координатор акции, главный редактор русскоязычного интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» Светлана Конев.
По её словам, акция в Женеве будет проведена 5 мая, а в Базеле — 9 мая.
«Бессмертный полк» состоится в этот день (9 мая. — RT), как и в предыдущие годы, на аллее славы на кладбище «Хёрнли» в Базеле, где в День Победы всегда проходит торжественная церемония возложения венков к могиле, в которой похоронены четверо красноармейцев», — приводит слова Конев ТАСС.
По её словам, почтить память советских солдат из разных уголков Швейцарии приезжают граждане республик бывшего СССР. Также в церемонии участвуют послы стран СНГ.
В 2017 году акция «Бессмертный полк» собрала около 250 тысяч участников за рубежом.
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