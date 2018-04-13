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Экономическое оружие устранит оппонентов США в Сирии
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Экономическое оружие устранит оппонентов США в Сирии 

Вести Экономика 24 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика» В Вашингтоне приняли решение сбросить градус напряженности вокруг Сирии, но в то же время нанести экономический удар по странам, поддерживающим Башара Асада и своевольному члену НАТО.
Российский рубль и иранский риал стремительно падают последние несколько дней, турецкая лира демонстрирует аналогичную динамику.
Очевидно, что США необходимо ослабление России и Ирана, как главных противников на Ближнем Востоке, а также ухудшение экономической ситуации в Турции, поскольку Тайип Эрдоган не разделяет американскую стратегию в отношении Сирии.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] История вопросаВ ходе российско-турецких переговоров Путин и Эрдоган заявили о своей приверженности к процессу «поиска компромиссных решений в процессе политурегулирования в этой стране в русле содействия со стороны Турции и России межсирийскому диалогу на основе общепризнанных принципов международного права».
Именно сирийский вопрос является узловым в российско-турецких отношений, от него зависит выполнения договоренностей по поставкам вооружения и также реализация мегапроектов, таких как строительство атомной электростанции «Аккую», а также транзит газа и строительство новых газопроводов.
Как отмечают эксперты, именно способность Путина быстро наладить отношения с Эрдоганом после истории со сбитым самолетом стала ударом для западных стратегов, которые с помощью ухудшения российско-турецких отношений пытались выдавить Россию из Сирии. Для обеспечения выполнения договоренностей с Турцией российская сторона реализует экономические проекты таким образом, чтобы основным выгодополучателем становилась именно Анкара. Например, Россия полностью финансирует строительство АЭС «Аккую». При этом "Росатом" имеет право продать до 49% в проекте другим инвесторам. Турция предоставляет налоговые льготы проекту. [/ИСТОРИЯВОПРОСА]
Таким образом власти США готовятся в запуску цепной реакции, которая ударит по странам, играющим ключевую роль в Сирии. В условиях повышенной волатильности и геополитической напряженности, обвал рубля и российских рынков неминуемо повлечет за собой бегство инвесторов со всех развивающихся рынков, в первую очередь Турции и Бразилии.
Параллельно с этим Вашингтон запустил процесс срыва так называемой «ядерной сделки», следовательно — Иран может вновь оказаться под санкции. Растущая вероятность этого события спровоцировала девальвацию риала и ухудшения экономической ситуации в стране, а также рост протестных настроений.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] История вопросаИранская ядерная сделка, JCPOA, была заключена в 2015 г. между Ираном, Китаем, США, Великобританией, Россией, Францией и Германией. Она была разработана для ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на отмену экономических санкций.
Однако Трамп неоднократно критиковал эту сделку, выступая против условий, которые позволили бы Ирану постепенно восстановить свою ядерную активность, и обвинял Иран в нарушении условий соглашения.
В январе Трамп потребовал, чтобы Франция, Германия, Великобритания и Конгресс США приняли более жесткие меры против Ирана. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Таким образом США в ближайшей перспективе могут устранить всех сильных соперников на Ближнем Востоке и начать процесс уничтожения Сирии, который был сорван Ираном, Россией и Турцией.
Почему США так необходима эскалация конфликта? В этих условиях трудно не предположить, что военное лобби, или «глубинное правительство» США, в очередной раз делает все для обеспечения ключевых военных корпораций (Lockheed Martin и т. д.) новыми заказами.
Эти корпорации контролируют правительство США и НАТО. А понять, как они это делают, необходимо для того, чтобы оценить внешнюю политику Америки, то есть какие страны являются «союзниками» правительства США (такие как Саудовская Аравия и Израиль) и какие страны являются его «врагами» (такие как Ливия и Сирия) и, значит, подходят для вторжения Америки или свержения правительства этой страны посредством переворота. Демонизируется глава государства, затем происходит вторжение или переворот. Вот и все.
Поскольку Америка приватизировала оборонную промышленность, в Америке инвесторы смогут заработать прибыль от вторжения и оккупации зарубежных стран, а миллиардеры, которые контролируют эти корпорации, покупают конгресс и президента, чтобы сохранить поступление этих доходов для себя.
В этом суть военного бизнеса, поскольку его рынки — это правительства, но не те правительства, которые аристократия хочет свергнуть и заменить. Иностранные правительства, которые должны быть свергнуты, являются не рынками, а целями. Эти несчастные страны идут к кровопролитиям и нищете. Но если вы контролируете эти корпорации, вам нужны эти вторжения и оккупации, и вам, конечно, нет дела ни до одной из жертв, которые (в отличие от прибылей) не имеют отношения к вашему бизнесу.
Фактически убийства людей и разрушение зданий — это то, что вы как миллиардер с контрольным пакетом акций одного из 100 лучших подрядчиков в правительстве США продаете своему правительству и всем другим правительствам, которых пропаганда страны будет представлять как «врагов» — Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен и т. д. — и определенно не как «союзников», типа иностранных рынков: Саудовская Аравия, ЕС — НАТО, Израиль и т. д.
Что касается ваших крупнейших зарубежных рынков, они будут «союзниками», так что вы (то есть национальная аристократия, владеющая СМИ и т. д.) будете защищать их, и вам нужно будет, чтобы американские военные (налогоплательщики и войска) защищали их. Это защита вашего рынка, хотя вы как владелец корпорации ни за что не платите.
Это уникальный характер ведения военного бизнеса и уникальные возможности для инвесторов.
Таким образом, 21 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп продал семье Сауда, владеющей Саудовской Аравией, продукцию американских производителей оружия на рекордные $350 млрд, которую они теперь обязаны покупать в течение следующих десяти лет с первичным взносом в размере $100 млрд только в первый год. Эта сделка, безусловно, является крупнейшей частью стимула Трампа для американских производителей. Однако она касается только военных производителей, которые практически полностью зависят от продаж правительствам, в частности «дружественным» правительствам: «союзникам» типа семьи Сауда.
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