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Пустые прилавки нам не грозят
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Пустые прилавки нам не грозят 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Здесь всегда оживленно и много покупателей. Новости о росте валют должны были вызвать ажиотаж, как в 2014 году, когда москвичи ринулись сметать все с полок магазинов, в том числе и электронной техники. Корреспондент «ВМ» выяснил, на самом ли деле нас ждут дефицит техники и резкий скачок цен и действительно ли москвичи поддались панике.
В последние несколько дней курсы доллара и евро заметно выросли, а рубль же, наоборот, несколько сдал позиции. Вспомнилась шутка 2014 года, когда национальная российская валюта «просела» и люди спешно приобретали бытовую технику, автомобили: «В следующий кризис россияне в панике скупили Европу». Но, как показало сегодняшнее посещение торгового центра, шутка так и осталась шуткой.
В разгар рабочего дня покупателей не так много, и продавцы явно скучают.
Обращаюсь к одному из немногочисленных покупателей. Алексей Колядкин говорит, что уже несколько дней приходит в торговый центр — приценивается к фототехнике.
— Еще неделю назад фотоаппарат, который я хочу купить, стоил на семь тысяч рублей дешевле. Скорее всего, придется брать кредит, пока цена не выросла еще больше, — констатирует Колядкин.
Повышения цен на более популярную технику — ноутбуки и телефоны — фотолюбитель во время своих походов не заметил.
Незначительно дорожают лишь флагманские модели смартфонов, но это происходит потому, что на них есть высокий спрос. Однако некоторые продавцы не только не повышают цены, а проводят различные акции и распродажи, чтобы привлечь потребителя именно к своему прилавку. Значительная часть здешних магазинов — комиссионные, и курс валют никак не влияет на их цены. Рынок живет так же, как и до валютных колебаний.
— Значительного повышения роста цен на технику ждать не стоит, — считает директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев. — На валюту повлиял политический фактор, а не экономический, поэтому скоро все вернется на прежний уровень. У крупных ретейлеров большие запасы товара, и они могут позволить себе подождать до благоприятных изменений курса валюты и не повышать цены.
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