Д. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или начале июня

Д. Трамп в Белом доме сообщил журналистам, что американская сторона налаживает контакты с КНДР: «Мы встретимся с ними в какой-то момент в мае или в начале июня».

Президент также выразил надежду, что Вашингтон и Пхеньян смогут достичь соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова в ходе двусторонних переговоров.

Несколько официальных лиц США в воскресенье указали, что КНДР уже вступили в непосредственный контакт с американской стороной, Пхеньян сообщили о готовности Ким Чен Ына обсудить с Д. Трампом вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. —0—