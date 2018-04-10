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Д. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или начале июня
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Д. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или начале июня 

ИА Синьхуа 10 апреля 2018
Вашингтон, 9 апреля /Синьхуа/ — Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в мае или начале июня.
Д. Трамп в Белом доме сообщил журналистам, что американская сторона налаживает контакты с КНДР: «Мы встретимся с ними в какой-то момент в мае или в начале июня».
Президент также выразил надежду, что Вашингтон и Пхеньян смогут достичь соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова в ходе двусторонних переговоров.
Несколько официальных лиц США в воскресенье указали, что КНДР уже вступили в непосредственный контакт с американской стороной, Пхеньян сообщили о готовности Ким Чен Ына обсудить с Д. Трампом вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. —0—
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