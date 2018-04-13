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Рынок нефтегазовых сервисов РФ — конкуренция или монополия?
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Рынок нефтегазовых сервисов России — конкуренция или монополия? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Комитет Государственной Думы по энергетике 13 апреля проведёт заседание «круглого стола» на тему «Проблемы законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов в России».
Среди приглашенных — представители Минэнерго и Минпромторга РФ, ведущих аналитических центров, специализирующихся на проблемах ТЭК, нефтегазосервисных компаний, отраслевых общественных организаций.
Рынок нефтегазосервиса в России переживает весьма противоречивый период. С одной стороны, по мнению аналитиков, наблюдается и в ближайшее время продолжится рост объема нефтесервисных услуг, с другой — снижение инвестиционной привлекательности сектора, его трансформация от конкурентного к монополистическому. Доля нефтесервисных компаний, напрямую принадлежащих или аффилированных с крупными вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями, увеличивается, и это — следствие последовательной стратегии самих ВИНК. Среди её причин — то, что независимый нефтесервис в какой-то момент перестал соответствовать требованиям заказчика — и по технологиям, и по срокам, и по ценовой политике, значительно отстал от тенденций развития отрасли. А внешние санкции усложнили доступ компаний к услугам глобальных игроков рынка, соответствующих потребностям нефтегазовых компаний.
Очевидные последствия решений нефтяников — монополизация сектора нефтесервиса, снижение уровня цен, обусловленное давлением заказчиков-монополистов, кабальные условия договоров, вытеснение независимых компаний, снижение инвестиций в сектор, еще большее снижение уровня его технологичности.
На этом фоне дополнительные проблемы создает стремительное развитие конкурентов — китайских компаний, которое уже привело к их доминированию в низком ценовом сегменте технологического оборудования и, частично, в среднем.
Что должно и может делать государство для развития отечественного нефтегазосервиса? Следует ли нормативными мерами ограничивать монополизм или в большей степени положиться на рыночные механизмы поддержки? Какими они должны быть? Что нужно корректировать в части правового регулирования отношений между заказчиками и сервисными компаниями, чтобы сделать их более справедливыми? Эти вопросы будут обсуждаться на «круглом столе», по итогам которого будут сформулированы рекомендации в адрес профильных органов государственной власти.
Мероприятие пройдёт 13 апреля 2018 г. в 11:00 в Малом зале Государственной Думы (Охотный Ряд, д.1).
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