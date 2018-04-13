Бери вклад, неси на биржу

Что ждет рынок вкладов? С какой суммы стоит начинать инвестировать и как это лучше сделать тем, кто еще не разобрался в тонкостях финансовых инструментов? На эти вопросы отвечали участники круглого стола «Из вкладчиков в инвесторы», организованного Банки.ру и Национальным рейтинговым агентством.

Борис Блохин. Инвесторы выбирают ОФЗ Число россиян, торгующих на фондовом рынке, уже превысило 2 млн человек, и этот показатель продолжает расти. И управляющие, и представители инвестиционных компаний настроены оптимистично, считая, что в условиях падающих ставок по вкладам армия частных инвесторов продолжит пополняться. «Объем средств на счетах физлиц уже превысил триллион рублей. По сравнению с объемом банковских вкладов это мало, но нигде, даже в развитых экономиках, нет такого, чтобы объем вложений в ценные бумаги был таким же, как и объем вкладов. Даже в таких странах, как Германия или Великобритания , это соотношение — 1/2 или 1/3», — рассказал директор департамента рынка акций Московской биржи

По статистике Мосбиржи, в прошлом и позапрошлом году наиболее существенный приток наблюдался в государственные облигации. В этом году, как отметил Блохин, около 38% операций частные инвесторы совершают на рынке акций. «Возможно, это связано с тем, что дивидендная доходность акций уже начала превышать ставки по депозитам в крупнейших банках. Сейчас она находится в среднем на уровне 5,5%», — сообщил он.

Продуктовый виджет

По словам заместителя генерального директора ИК «Финам» Ярослава Кабакова, в последние годы наибольший интерес граждане проявляют к консервативным стратегиям. «Мы отмечаем большой приток новых клиентов, которые до этого никогда не имели дела с фондовым рынком. Общая тенденция такова, что переток денег из банковской сферы на рынок в основном происходит за счет инвестиций в ОФЗ, потому что бывшие вкладчики не готовы брать на себя повышенные риски. А гособлигации сейчас позволяют получить доходность выше, чем на депозите», — констатировал он.

«Даже с учетом снижающихся ставок по ОФЗ за счет роста номинала бумаг можно заработать двузначную доходность», — согласился главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин . При этом, отметил он, риски будут «нулевыми». Его поддержал генеральный директор компании «Регион Инвестиции» Дмитрий Тонкогубов, отметивший, что в банках практически нет продуктов, которые позволяли бы инвестировать на срок несколько лет. «Мне очень жаль вкладчиков, которые год назад разместили деньги под 8,5% годовых. Сейчас такую доходность может предложить фондовый рынок», — сказал он.

По наблюдениям Кабакова, инвесторы все чаще интересуются возможностью покупки иностранных бумаг. «Это отчасти связано с ожиданиями девальвации рубля», — признал он, добавив, что свою лепту в предпочтения инвесторов вносит и нестабильное поведение российского рынка.

Есть ли будущее у вкладов?

На фоне снижающихся доходностей (по итогам марта ЦБ зафиксировал максимальную ставку в топ-10 крупнейших банках на уровне 6,53%) некоторые участники круглого стола высказали мнение, что у вкладов нет перспектив и они будут все больше проигрывать по инвестиционным продуктам.

Однако сами банкиры с такой позицией не согласны. Управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов уверен, что с дальнейшим проникновением онлайн-сервисов, развитием каналов удаленной идентификации клиентов и появлением маркетплейса (этот проект сейчас разрабатывают Банк России и Московская биржа. — Прим. Банки.ру) у региональных банков появится возможность конкурировать с крупными игроками. «Этот продукт ждет новый ренессанс. Востребованность банковских вкладов не вызывает никаких сомнений», — считает он. Что касается снижения ставок, то, по мнению банкира, это скорее психологическая проблема, ведь долгие годы клиенты банков видели двузначные цифры доходности по вкладам. «Но что вы хотите при инфляции 3%? Я думаю, что в этом случае 6—7% годовых — это весьма неплохой результат», — сказал Павлов.

Его поддержала руководитель направления дирекции по продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Светлана Филиппова , которая заявила, что рынок банковских вкладов все равно останется основным для частных инвесторов, поскольку на нем меньше всего рисков. «Думаю, что не стоит сравнивать фондовый рынок с банковскими вкладами. Это принципиально разные вещи. И выбор зависит от риск-профиля конкретного клиента», — сказала она.

По словам Светланы Филипповой, вклады остаются основным продуктом банков, однако конкуренция растет, поэтому кредитные учреждения вынуждены предлагать и инструменты, позволяющие заработать дополнительную доходность. «Это и ИСЖ, и ПИФы. Последнее время активно развиваются комплексные продукты, включающие накопительные программы, например дебетовые карты, позволяющие держателям зарабатывать дополнительный доход», — рассказала Филиппова. Наряду с рейтингом и надежностью банка сейчас вкладчики интересуются и возможностью вложить деньги в более доходные инструменты, добавила она: «Около 33% наших клиентов премиум-сегмента имеют в портфеле инвестиционные продукты».

К тому же, как отметили эксперты, вклады, которые предлагают некоторые банки, выглядят вполне привлекательно. «Доходность по вкладам таких банков, как » ФК Открытие » или Бинбанк , не ниже, чем по последним выпускам ОФЗ, а открыть вклад проще и понятнее, чем начать инвестировать», — сказала руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева

А вот фондовый рынок далеко не лучшее место для рядовых граждан, считают банкиры. «У нас в среднем счет клиентам 500 тысяч рублей и ниже, и вкладывать их все в фондовый рынок, тем более иностранные бумаги, слишком рискованно. Этим стоит заниматься, только если вы действительно понимаете, как это все работает, чем вы рискуете», — заявил Павлов. В качестве неудачного опыта массовых инвестиций он привел «народное IPO» ВТБ , состоявшееся в мае 2007 года. Тогда многие частные инвесторы купили акции банка по 13,6 копейки, ожидая высокой доходности, но разразившийся финансовый кризис привел к миллиардным убыткам.

Никто не хотел рисковать

С какой же суммой стоит начинать инвестировать? Этот вопрос также задавали многие участники круглого стола. Проблема в том, что объемы средств на вкладах растут, и у многих клиентов банков на счете уже значительно больше, чем 1,4 млн рублей (максимальная сумма, которую страхует АСВ). Как считает исполнительный директор, руководитель департамента по управлению инвестициями УК «Уралсиб» Иван Фоменко , риски вкладчика, у которого на счете более 1,5 млн рублей, вполне сравнимы с рисками на фондовом рынке. «И с банками тоже иногда что-то случается», — отметил он.

По словам Фоменко, хотя доля средств граждан, которые привлекают управляющие в паевые инвестиционные фонды, ничтожно мала по сравнению с объемом вкладов в банках, однако сейчас этот показатель находится на историческом максимуме. По данным Национальной лиги управляющих, совокупные активы открытых ПИФов составляют 257 млрд рублей, из которых более 70% приходится на фонды облигаций. «Мы стараемся показать нашу эффективность, но процесс крайне медленный. Инвесторы, особенно вкладчики, по природе очень консервативны. Максимум, на что они готовы, — это рискнуть 5—10% своих денег, вложив их в консервативные стратегии. Чтобы убедить клиентов, нам приходится показывать, как вели себя фонды в кризисное время, какую доходность они демонстрировали», — рассказал финансист.

Глава Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков поделился данными опроса, согласно которому попробовать вложить деньги в инвестиционные продукты хотели бы около 20% граждан. Вопрос в том, что сейчас готовы предложить банки. «Банкам пора серьезно задуматься о расширении продуктовой линейки, причем за счет инвестиционных продуктов. И нужно, чтобы это были понятные обычному клиенту предложения, такие, чтобы он снова захотел вложить в них. А не так, чтобы взять комиссию за продажу, а затем неважно, какой результат будет у клиента», — поддержал его Борис Блохин.

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Как считает Дмитрий Тонкогубов, зачастую инвесторов сдерживает высокий порог входа на фондовый рынок, а также то, что финансовые инструменты, которые предлагают сейчас управляющие и инвестиционные компании, достаточно сложны. «Чтобы стимулировать приток средств частных инвесторов на фондовый рынок, необходимо снижать порог входа и создавать простые инструменты, для того чтобы клиент мог легко и не вдаваясь в тонкости открыть счет. Тот же ИИС — это достаточно непростой в использовании продукт. Например, кто из вас пытался получить налоговый вычет? Сейчас брокеры предлагают инструменты, где совершенно непонятно, какую доходность на выходе получит клиент, много скрытых комиссий. Такой подход нужно менять», — уверен финансист.

Как стать инвестором

С чего же начать и какую сумму стоит вложить в фондовый рынок, Банки.ру поинтересовался у участников круглого стола. Большинство сошлось на том, что большую часть портфеля начинающему инвестору стоит все-таки держать на банковском вкладе. А вот относительно того, какие инструменты стоит выбрать, мнения финансистов разошлись.

Дмитрий Монастыршин:

«Необходимо формировать сбалансированный портфель. На фондовом рынке есть инструменты, инвестируя в которые можно как обогнать вклады по доходности, так и потерять. Если вы все вкладываете в одну-две акции, то это конечно, большой риск. Но если у вас не больше 10% бумаг одного эмитента в портфеле, то в любом случае вы себе обеспечиваете минимизацию рисков».

Борис Блохин:

«В портфеле среднего гражданина, который думает о своем будущем, должны быть и вклады, и вложения в ценные бумаги. Стоит начинать с самых консервативных инструментов — вложений в гособлигации, субфедеральные облигации или корпоративные бонды крупных компаний. Не думаю, что они обладают существенно более высоким риском, чем банковские депозиты. Уже потом постепенно можно добавлять более рискованные инструменты, пользуясь удачной ситуацией на рынке».

Антон Павлов:

«Сейчас я бы придерживался «классики» и разделил бы вклад на рублевую и валютную составляющую».

Светлана Филиппова:

«Необходимо очень внимательно оценивать свои риски. Решение не должно быть спонтанным. Конечно, основную часть денег стоит держать на вкладе. А часть средств можно разместить в продукты ИСЖ, если, например, у вас стоит вопрос наследования или страхования жизни. Если более важен вопрос получения высокого дохода, то это могут быть продукты брокеров или УК».

Дмитрий Тонкогубов:

«Все зависит от срока и цели. Если, например, вы готовы разместить средства на срок до трех лет, то тут однозначно стоит выбрать вклады. Если вклад совсем «до востребования», то есть деньги могут потребоваться через месяц-два, то можно заработать на РЕПО с брокером. После уплаты всех налогов чистая доходность по таким операциям составит 6% годовых. При более длинных сроках лучший вариант — это ИИС и покупка облигаций с постоянным купоном и сроком погашения пять лет».

Иван Фоменко:

«Я бы предложил повысить свою финансовую грамотность перед тем, как обращаться в УК или к брокеру. Это полезно, потому что вы уже будете представлять, какие возможности есть на фондовом рынке, а не просто выбирать из того, что вам продают».

«Сейчас инвесторам стоит отрыть счет на валютной секции биржи. И конечно, нужно запастись терпением: в ближайшее время рынок будет волатильным, стоит учитывать риски, связанные с геополитикой. Но геополитика будет превалировать не всегда, и рубль снова может начать укрепляться. Опять же все зависит от срока инвестирования. Если это краткосрочный горизонт, то лучше сейчас оставаться в деньгах, а если рассчитываете на более долгий срок, то открывайте ИИС, покупайте облигации, следуйте каким-то стратегиям брокера или УК».