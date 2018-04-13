Бес паники

Главное правило успешной торговли на бирже хорошо известно: подешевело — покупай, подорожало — продавай. Но нет правил без исключений. Как быть, если рынок внезапно ушел в крутое пике или, напротив, индексы начали стремительно расти? Банки.ру попросил советов у брокеров и управляющих.

Не пытайтесь предугадать

Фондовый рынок зачастую позволяет получить высокую доходность в короткие сроки, но с тем же успехом буквально за день-два инвестор может потерять даже вложенные средства. Риск особенно высок, если речь идет о волатильном рынке акций или операциях с валютой. Даже на развитых рынках почти никогда не бывает так, чтобы акции постоянно росли. Периодически с ними что-то случается. Например, акции Facebook на днях показали рост в 4,5% после выступления Марка Цукерберга перед сенатом США в связи со скандалом с утечкой данных. Но еще в марте компания пережила едва ли не самое сильное падение котировок ее бумаг. Стоимость акций Facebook упала на 7% из-за информации в CNN о британской компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к информации о 50 млн пользователей социальной сети.

Продуктовый виджет

Предугадать, что может произойти с бумагами даже самых, казалось бы, крупных и надежных, с точки зрения рейтинговых агентств, компаний, практически невозможно. Так же как и делать ставку на курс рубля, колебания которого все чаще зависят не от нефтяных цен или спроса на ОФЗ, а от громких заявлений политиков. Бежать в этом случае в обменник или срочно скупать подешевевшие бумаги — далеко не лучшая тактика. По словам аналитика «Финама» Алексея Коренева, основная ошибка, которую делают трейдеры в стрессовых ситуациях, — стремятся докупить в портфель дешевеющие бумаги под лозунгом «дальше им падать уже некуда». «Это порочная практика, хотя и вполне понятная с психологической точки зрения: никому не приятно терять деньги, все хотят отыграться. При этом люди забывают, что фондирование у них не бесконечно и в случае неблагоприятного развития событий они при такой тактике рискуют получить действительно фатальные убытки», — говорит эксперт. Он приводит цитату известного британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса: «Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните платежеспособность».

По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Дарьи Желанновой, в момент сильных движений рынка ни в коем случае не стоит принимать поспешных решений из серии бытовых валютных спекуляций, покупки бытовой техники с целью вложения средств и т. п. «Резкие движения на рынке сложно точно спрогнозировать и, соответственно, заработать на этом. При этом периоды стабильности на рынке, как правило, значительно длиннее, чем периоды резких колебаний», — отмечает она.

Стоит ли покупать валюту

Как пример — последние события, связанные с девальвацией российского рубля. На фоне оттока денег нерезидентов из долговых инструментов и нагнетания геополитической напряженности вокруг Сирии в среду, 11 апреля, курс доллара ушел за 65 рублей, а курс евро превысил 80 рублей. Памятуя о кризисе 2014 года, многие граждане побежали в обменники. В результате сейчас заработали только банкиры, которые традиционно в моменты паники расширяют спреды между ценой покупки и продажи валюты. «Сейчас один из моментов, который пугает большинство инвесторов, — то, что в Сирии может случиться военный мини-конфликт. Трамп уже объявил о ракетах — курс, естественно, реагирует. Но пока цена за один доллар не превышает 65 российских рублей, беспокоиться особо не о чем», — уверен аналитик «Финама» Сергей Дроздов . Он считает, что гражданам, если они не успели вложиться в иностранную валюту раньше, не стоит «догонять уходящий поезд», поскольку это может привести к неоправданным убыткам.

Но означает ли это, что те, кто покупал на этой неделе валюту, совершили ошибку? Здесь не все так однозначно. Ведь если речь идет об инвестициях на долгий срок, то покупка наличной валюты по, казалось бы, завышенной в моменте цене через пару лет вполне может оказаться оправданной. Напомним, что, по прогнозу Минфина , в 2017—2020 годах средний номинальный курс доллара должен составлять 64,8 рубля. В МЭР к концу 2020 года ждут доллар по 68 рублей, а агентство S&P ожидает, что через три года за американскую валюту будут давать 64 рубля. Но эти сценарии не учитывают внезапных шоков, резкого падения нефтяных цен, политических событий и прочих «сюрпризов», на которые так резко реагирует российская финансовая система.

А вот что делать, если валюта вам может потребоваться в ближайшее время? Например, для поездки в Европу или крупной покупки. В этом случае, считают эксперты, наиболее разумным будет направить на покупку долларов и евро 30—50% от суммы, которую вы готовы потратить. Тогда, если в момент покупки (поездки) рубль укрепится, можно будет радоваться, что вы потратили не все деньги в обменнике. И наоборот, если доллар и евро продолжат расти, это лишний повод похвалить себя за предусмотрительность. И в том и в другом случае есть повод для позитива!

«В случае резких колебаний на валютном и фондовом рынке потери несут все участники», — отмечает аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук. Однако, по его словам, частные инвесторы находятся в более незавидном положении, ведь зачастую принимают решения необдуманно и только под влиянием эмоциональных факторов. «Поэтому основной совет сводится к пословице „Готовь сани летом“. В случае с ликвидацией валютного риска от девальвации рубля нужно говорить о пропорциональном разделении собственных сбережений на несколько частей. Например, 50% накоплений хранить в долларовых активах, будь то депозит или еврооблигации, а другую половину держать в рублях. При таком подходе никакие резкие движения курса вам не страшны. То же самое касается и портфеля акций. Чем более диверсифицированным он является, тем спокойнее будет пережить непростые моменты на финансовых рынках», — рассказывает аналитик.

Эмоции и спешка — враги инвестора

Заместитель генерального директора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest Дадалян Меружан рекомендует не паниковать и не спешить продавать бумаги, фиксируя тем самым убытки. «Часто стоит немного подождать, пока рынок стабилизируется», — говорит он. Тем более если вы уверены в качестве активов, которые содержатся в портфеле. «Инвестор должен действовать исходя из собственных убеждений о справедливой цене того или иного актива, а не поддаваться панике, реализуя бумаги по любым ценам», — считает управляющий активами УК «Система Капитал» Антон Костин . По словам старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, для настоящих инвесторов акция — это не строчка в терминале, а доля в компании. «Если инвестор видит перспективы роста и развития бизнеса, ему не столь важно, как сейчас ее оценивает рынок. Если компания в перспективе „выстрелит“, рынок ее быстро переоценит», — поясняет он.

Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин предупреждает, что инвестор даже при условии хорошо диверсифицированного портфеля должен быть морально готов и к просадке на несколько десятков процентов. «Перед покупкой акций необходимо спросить себя: готов ли я инвестировать на длительный период, не впаду ли я в панику и не продам ли акции „на дне“? Если ответ „нет“, то лучше сосредоточиться на рынке облигаций», — советует он.

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«Падение рынка дает возможность увидеть наиболее проблемные части портфеля и часто помогает решиться избавиться от них», — отмечает Вадим Кравчук. Иначе говоря, в некоторых ситуациях стоит избавиться от «просевших» бумаг, если вы понимаете, что в перспективе они не принесут вам доходов. Эту сумму, возможно, стоит использовать для инвестиций в какие-то другие стратегии. Например, если вы ожидаете в будущем сильной волатильности на рынке, то вместо акций можно купить облигации. «Не бойтесь закрывать убыточные сделки. Трейдер должен уметь принимать маленькие потери, чтобы сохранить капитал для дальнейших сделок», — говорит старший инвестиционный консультант « БКС Брокер » Максим Ковязин.

Рекомендация для более уверенных в себе инвесторов: если вы считаете, что бумаги Сбербанка или «Газпрома» продолжат дешеветь, то, возможно, стоит продать их сейчас, а затем, дождавшись очередного «минимума», откупить по более низкой цене большее количество бумаг тех же эмитентов. В случае роста рынка ваш доход будет больше, чем если вы просто переждете «непогоду». Но и риски при такой стратегии существенно выше.

Еще несколько советов от профессионалов. Уже, скорее, психологических. Во-первых, при обвальном падении рынка лучше отключить терминал, удалить приложение с телефона и заниматься своими делами. Еще лучше — отдохнуть, причем неважно, идет ли речь об отпуске или выходных. Ни в коем случае не следует говорить об акциях, валютах и прочих финансовых темах. Во-вторых, не стоит читать краткосрочных прогнозов и технических обзоров по рынку, если у вас открыты среднесрочные и долгосрочные позиции. Такая информация для вас просто токсична. И в-третьих, даже если вы готовы брать на себя высокий риск, стоит инвестировать в короткие облигации или кеш 15—20% портфеля и покупать акции на «дне». «Психологически это хорошо успокаивает», — уверяет Нигматуллин.

Следуйте стратегии

Правда, все это годится, только если у вас нет позиций, открытых с использованием кредитного плеча. «В противном случае закрывать убыточную позицию нужно как можно быстрее: ведь при сильном падении рынка клиринговая организация будет вынуждена повысить размер гарантийного обеспечения, что приведет к маржин-колу (принудительное закрытие позиции брокером в случае недостатка обеспечения на счете клиента. — Прим. Банки.ру)», — поясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

Кроме того, напоминает Максим Ковязин, не стоит забывать заранее выставлять по открытым позициям take profit (автоматическая продажа бумаги в случае достижения ею определенной цены) и stop loss (продажа бумаги для минимизации убытка). Иначе говоря, страховаться как на случай резкого падения, так и на случай роста рынка. «У любого инвестора и трейдера должны быть четкий план, железная дисциплина и хладнокровие. Эмоциям не место на рынке. Еще до совершения сделки трейдер должен знать, на каком уровне он выставит stop loss и take profit. Ни при каких условиях он не должен отступать от своего плана, что бы ни подсказывали ему интуиция, жадность или страх», — считает он.

«Если инвестиционная стратегия предполагает краткосрочный инвестиционный горизонт, то заранее должны быть определены точки выхода из позиции», — согласен управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович. Он предлагает продвинутым трейдерам использовать динамическую стоп-цену, повышая ее по мере роста рынка. «Такие действия позволят зафиксировать часть прибыли в случае резкого изменения рыночного тренда», — поясняет управляющий.

Не менее опасными для инвестора могут быть и моменты резкого роста рынка, ведь, по словам Вадима Кравчука, это часто вызывает ощущение эйфории и желание купить все. «Конечно же, это не будет эффективной стратегией. Зачем переплачивать? Ведь рынки довольно цикличны, значит, возможность купить по более привлекательной цене еще появится, но несколько позже», — рассуждает он. Лучше всего противопоставить желание мгновенно зафиксировать прибыль и ожидаемый результат в будущем. Поэтому, советуют финансисты, для успеха на рынке необходимо заранее выработать цель и стратегию ее достижения. «Открывая позицию, надо четко определить временные горизонты и ценовые уровни, при которых она будет закрыта с прибылью или убытком. При их достижении позиция должна быть обязательно закрыта», — рекомендует Георгий Ващенко.