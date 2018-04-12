Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,24%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов сырья, недвижимости и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 0,24%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Viavarejo Unt (SA:VVAR11), которые подорожали на 1,48 п. (4,94%), закрывшись на отметке в 31,43. Котировки ECORODOVIAS ON NM (SA:ECOR3) выросли на 0,40 п. (4,40%), завершив торги на уровне 9,49. Бумаги QUALICORP ON NM (SA:QUAL3) выросли в цене на 0,86 п. (3,91%), закрывшись на отметке 22,87.

Лидерами падения стали акции TELEF BRASIL PN EJ (SA:VIVT4), цена которых упала на 1,63 п. (3,20%), завершив сессию на отметке 49,25. Акции Ambev SA (SA:ABEV3) поднялись на 0,56 п. (2,35%), закрывшись на уровне 23,29, а BRADESCO ON N1 (SA:BBDC3) снизились в цене на 0,68 п. (2,05%) и завершили торги на отметке 32,57.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (269) превысило количество закрывшихся в минусе (166), а котировки 28 акций практически не изменились.

Котировки акций Viavarejo Unt (SA:VVAR11) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,94%, 1,48 п., и завершили торги на отметке 31,43.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 3,22% до отметки 30.04.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 1,59%, или 21,60, достигнув отметки $1.338,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,43%, или 0,29, до $67,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подешевели на 0,47%, или 0,56, до отметки $117,72.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 1,24% до 3,4151, а котировки EUR/BRL повысились на 0,94%, достигнув отметки 4,2114.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,27% до 89,46.