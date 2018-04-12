Венесуэла и Россия обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве

"Мы встретились с Сергеем Белецким, … чтобы укрепить двусторонний альянс в части сельского хозяйства в рамках межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы", — написал Кастро Сотельдо в Twitter.

В ходе состоявшегося в начале апреля заседания межправкомиссии, как сообщил ранее венесуэльский вице-президент, Россия и Венесуэла договорились обеспечить до конца года рост двусторонней торговли на 30%.

Согласно данным Банка России, в 2017 году объем двустороннего товарооборота удалось довести до показателя в 459 миллионов долларов. В случае выполнения планов по его увеличению эта цифра достигнет 596 миллионов долларов.