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Венесуэла и Россия обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве
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Венесуэла и Россия обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 12 апр /ПРАЙМ/. Перспективы сотрудничества в агропромышленном секторе обсудили в четверг в Каракасе вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро Сотельдо и советник министра сельского хозяйства России Сергей Белецкий.
"Мы встретились с Сергеем Белецким, … чтобы укрепить двусторонний альянс в части сельского хозяйства в рамках межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы", — написал Кастро Сотельдо в Twitter.
В ходе состоявшегося в начале апреля заседания межправкомиссии, как сообщил ранее венесуэльский вице-президент, Россия и Венесуэла договорились обеспечить до конца года рост двусторонней торговли на 30%.
Согласно данным Банка России, в 2017 году объем двустороннего товарооборота удалось довести до показателя в 459 миллионов долларов. В случае выполнения планов по его увеличению эта цифра достигнет 596 миллионов долларов.
Комиссия обсуждала сотрудничество в военной сфере, железнодорожные проекты в Венесуэле, производство продовольствия, перспективы дальнейшего сотрудничества компаний "Роснефть" и PDVSA, возможности производства оборудования для добывающей промышленности.
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