Молдова и Украина договорились вместе контролировать границу

Молдова и Украина договорились о совместном контроле на всех пунктах пересечения общей границы, сообщает телеканал «МИР 24». Торжественное подписание ратификации соглашения состоялось в Киеве. Премьер-министр Молдовы Павел Филип поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за этот шаг и подчеркнул, что соглашение позволит повысить безопасность в регионе, а также поможет ужесточить борьбу с контрабандой. Дальнейшим приоритетом стороны назвали строительство моста, который соединит населенные пункты Украины и Молдовы.

Сегодня же стало известно, что правительства двух стран подписали соглашение о воздушном сообщении.

«Подписали с правительством Молдовы соглашение о воздушном сообщении, протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество и меморандум о синхронизации наших энергосистем с энергосистемой Европы», — написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Молдовой достиг 884 млн долларов. Теперь страны поставили перед собой задачу выйти во взаимной торговле на миллиард долларов и больше.

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