Как с помощью криптовалюты стать совладельцем европейского банка

Многие до сих пор не решаются вложиться в блокчейн-технологии.

Проект World Bit Bank позволит вам не только стать совладельцем европейского банка, криптобиржи, страховой и лизинговой компаний, но и напрямую включиться в европейскую финансовую систему со всеми ее выгодами как для частного лица, так и компании любой формы собственности.

Еще несколько лет назад открыть счет в швейцарском, например, банке было очень сложно. Сегодня благодаря стремительному развитию рынка криптовалют не только открыть личные и корпоративные счета в европейском банке, но даже стать его соучредителем весьма просто. При этом больших затрат от будущего акционера банка не потребуется. Проект World Bit Bank — наглядное тому подтверждение.

Из-за словесных баталий, которые не утихают на страницах СМИ и телеэкранах, многие до сих пор не решаются вложиться в блокчейн-технологии, ICO, виртуальные «монеты». Однако ведущий эксперт Академии Masterforex-V Олег Ворон отмечает, что любая инвестиция сопряжена с риском потери капиталов. Но кто не рискует — тот не пьет шампанское! Вот очень наглядный пример. Семь лет назад, в апреле 2011 года, одна «монета» биткойна стоила 6-8 долларов. Сегодня (даже учитывая тот факт, что курс первой криптовалюты в настоящее время находится на самом низком уровне за последние полгода) за него дают порядка 7 тысяч долларов США. Доходность — порядка 10000 процентов! А золото, традиционный и проверенный инструмент финансового рынка, за этот же период подешевело — с 1550 до 1100-1350 долларов за тройскую унцию.

Но выбирая криптовалюту для инвестирования (а их в настоящее время насчитывается более 1,5 тысячи), нужно и можно минимизировать риски. А новая цифровая валюта Wibcoin, которую запускает проект World Bit Bank, убеждает в своей надежности и хорошей доходности в будущем благодаря целому ряду факторов:

— бизнес-план World Bit Bank продуман до мелочей, четко определяет сроки и поражает своей продуманностью и инновационными решениями. Так, впервые производитель цифровой валюты будет иметь в своей структуре криптобанк, криптовалютную биржу, страховую компанию и прочие подразделения, которые гарантируют безопасность как хранения, так и оборота виртуальных «монет»;

— организаторы World Bit Bank уже получили необходимые лицензии для легальной покупки и продажи валют различных типов, включая криптовалюты;

— платформой для токена Wibcoin послужит один из лучших на сегодняшний день проект в сфере блокчейн-технологий — ETHEREUM (стандарт ERC-20);

— в проекте World Bit Bank подобралась великолепная команда топ-менеджеров и ведущих специалистов. Очень важно, что у всех них за плечами есть опыт осуществления успешных масштабных финансовых проектов.

Чтобы стать участником проекта World Bit Bank, достаточно на сайте wbb.io оформить покупку токенов Wibcoin. При этом чем больше «монет» приобретет инвестор, тем больше бонусов он получит прямо сейчас.