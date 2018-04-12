Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,8%

Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,82% — до 2210,05 пункта, РТС — на 3,84%, до 1125,09 пункта, следует из данных торгов.

Ускоренный рост долларового индекса РТС произошел на фоне укрепления рубля. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск упал на 1,05%, до 61,93 рубля, курс евро опустился на 1,57%, до 76,25 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,37% — до $71,84 за баррель.

Игроки на понижение в американской валюте предпринимают попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 62 рублей за $1, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич

"В случае если им это удастся, наиболее вероятным сценарием станет продолжение снижения доллара. При этом ближайшими поддержками для него выступят уровни 61 и 59 рублей за доллар", — полагает эксперт.