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Илья Ковальчук: «Мы же в России живем. Какая нам разница, какой курс доллара?»
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Илья Ковальчук: «Мы же в России живем. Какая нам разница, какой курс доллара?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий СКА Илья Ковальчук в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что падение курса рубля не скажется на отъезде хоккеистов из России. Ранее Ковальчук заявил, что ближайшие 2-3 сезона проведет в НХЛ.
— Курс рубля падает. Теперь много игроков уедет из КХЛ?
— Да кто уедет? При чем тут это? Мы же в России живем. Нам какая разница, какой курс доллара?
— Евро уже за 80. Иностранцам грустно.
— Наверное. Но мы это не можем контролировать. Тут же политика. Надо хорошо тренироваться, забивать побольше голов — тогда будешь побольше получать евро.
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