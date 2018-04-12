Илья Ковальчук: «Мы же в России живем. Какая нам разница, какой курс доллара?»

Нападающий СКА Илья Ковальчук в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что падение курса рубля не скажется на отъезде хоккеистов из России . Ранее Ковальчук заявил, что ближайшие 2-3 сезона проведет в НХЛ.

— Курс рубля падает. Теперь много игроков уедет из КХЛ?

— Да кто уедет? При чем тут это? Мы же в России живем. Нам какая разница, какой курс доллара?

— Евро уже за 80. Иностранцам грустно.

— Наверное. Но мы это не можем контролировать. Тут же политика. Надо хорошо тренироваться, забивать побольше голов — тогда будешь побольше получать евро.