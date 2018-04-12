Рублем по программистам: высокооплачиваемые профессии россиян потеряли в цене

Эксперты предрекли кардинальные изменения на рынке труда в стране

По итогам первого квартала 2018 ежемесячный заработок программистов, а также менеджеров по развитию бизнеса в стране составил порядка 110 тыс. рублей, следует из исследования компании HeadHunter. Специалисты упомянутых профессий получают самую высокую заработную плату в России . Однако в скором времени ситуация может претерпеть разительные изменения. Эксперты рассказали «КВ», работники каких специальностей могут отнять пальму первенства в рейтинге самых высоких зарплат в России у программистов, а также как резкие изменения курсов валют отразятся на доходах россиян.

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве и регионах возглавили программисты. Их средняя ежемесячная заработная плата составляет 100-110 тыс. рублей. Менеджеры по развитию бизнеса, согласно проведенному исследованию рынка труда, получают порядка 70–80 тыс. рублей. Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов варьируются от 40 до 50 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты у уборщиков (20-30 тыс. рублей), а также у официантов (не более 40 тыс. рублей). Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что программисты никому не уступят пальму первенства в рейтинге наиболее высокооплачиваемых специальностей. «Компьютерные и интернет-технологии — это будущее, поэтому компании готовы тратить больше на развитие этих сфер и платить своим сотрудникам соответствующие суммы. Поэтому программисты и являются лидерами рынка, — отметил он. — Вероятно, среди востребованных профессий заработная плата будет корректироваться только в плюс, несмотря на падение рубля, чтобы удержать специалистов».

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский подчеркивает, что подобный тренд неспроста сформировался на рынке труда. «В рыночной экономике бизнесу необходимо непрерывно развиваться, расширяться и оптимизировать затраты. Все перечисленные высокооплачиваемые профессии отвечают этим требованиям, — продолжил собеседник „КВ“. — Пока в России рыночная экономика, этот тренд будет сохраняться и набирать силу. В перспективе он может корректироваться за счет появления принципиально новых профессий. Например, специалистов по организации ICO».

По мнению Капустянского, резкий обвал рубля не повлечет за собой снижение номинальных заработных плат, даже напротив, они могут увеличиться. «Рост произойдет если на рынке, например, будет наблюдаться дефицит кадров, — рассказал он. — Однако реальные заработные платы могут снизятся, особенно если в потребительской корзине присутствует большое количество импортных товаров».