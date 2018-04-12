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Волонтеры из Бабушкинского приняли участие в акции «Миру — мир!»
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Волонтеры из Бабушкинского приняли участие в акции «Миру — мир!» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Отряд волонтеров государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1095» «Горящие сердца» принял участие в гражданско-патриотической акции учащихся и студентов города Москвы «Миру-мир!», посвященной Дню памяти жертв фашизма. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
— Участники выступили на сцене с песнями и рассказами, кроме того, для гостей прозвучали гитарные тематические композиции, — рассказали участники акции.
Всего в акции «Миру — мир!» приняли участие порядка 50 человек.
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