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Центробанк рассказал о лидерах теневого ретейла Москвы
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Центробанк рассказал о лидерах теневого ретейла Москвы 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Фото: Ведомости/ТАСС
ЦБ считает розничную теневую торговлю основным каналом нелегального обращения наличности. Об этом директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов рассказал на форуме Thomson Reuters, пишет РБК.
Лидерами теневого ретейла по данным ЦБ стали ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва). Он уточнил, что 90% торговых операторов в таких ТЦ составляют производители и торговцы из Китая.
юрий полупанов
директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ  «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем».
Эти торговые точки также «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют», добавил Полупанов. По его словам, ТЦ тратят большую часть выручки на приобретение криптовалюты, которая никем не учитывается. Торговцы переводят криптовалюту к себе «на родину», где ее конвертируют в фиатную валюту, объяснил он.
Кроме того, ЦБ обнаружил, что в указанных ТЦ работают обменные пункты, которые «не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим». Некоторые обменники работают под видом касс или банков, но объем оборотов, о которых они отчитываются Банку России, не совпадает с предварительными подсчетами регулятора.
Сейчас Центробанк планирует обратиться в правоохранительные органы. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — сказал Полупанов.
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В начале апреля ЦБ и Росфинмониторинг выступили против свободного обмена криптовалют в России. В регуляторе такую позицию объяснили тем, что криптовалюты часто используются для отмывания денег и финансирования мошенников.
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