Центробанк рассказал о лидерах теневого ретейла Москвы

ЦБ считает розничную теневую торговлю основным каналом нелегального обращения наличности. Об этом директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов рассказал на форуме Thomson Reuters, пишет РБК.

Лидерами теневого ретейла по данным ЦБ стали ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва ). Он уточнил, что 90% торговых операторов в таких ТЦ составляют производители и торговцы из Китая

юрий полупанов

директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем».

Эти торговые точки также «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют», добавил Полупанов. По его словам, ТЦ тратят большую часть выручки на приобретение криптовалюты, которая никем не учитывается. Торговцы переводят криптовалюту к себе «на родину», где ее конвертируют в фиатную валюту, объяснил он.

Кроме того, ЦБ обнаружил, что в указанных ТЦ работают обменные пункты, которые «не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим». Некоторые обменники работают под видом касс или банков, но объем оборотов, о которых они отчитываются Банку России, не совпадает с предварительными подсчетами регулятора.

Сейчас Центробанк планирует обратиться в правоохранительные органы . «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — сказал Полупанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Треть россиян используют только наличные для оплаты

В начале апреля ЦБ и Росфинмониторинг выступили против свободного обмена криптовалют в России . В регуляторе такую позицию объяснили тем, что криптовалюты часто используются для отмывания денег и финансирования мошенников.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!