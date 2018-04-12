Туроператоры ожидают роста спроса на отдых в Крыму и на Кубани на фоне ослабления рубля

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Ситуация на валютном рынке — ослабление рубля и рост курса евро и доллара — может увеличить спрос на туры в Краснодарский край Крым , при этом эксперты считают, что значительного роста цен на внутренние туры не будет. Другие специалисты туристической отрасли называют это явление временным и не ожидают глобальных изменений на рынке.

Российский финансовый рынок 9 апреля резко негативно отреагировал на новые санкции США . В частности, индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-11%, курс доллара превысил 60 рублей, а евро — 75 рублей. 10 апреля ситуация на валютном рынке оставалась негативной для рубля: курс доллара достиг 63,95 рубля, а евро — 78,77 рубля. В ходе торгов на Мосбирже 12 апреля рубль отыграл больше половины падения к доллару и евро с начала недели — курс доллара опустился до 61,26 рубля, в евро — до 75,66 рубля.

Не хуже, чем в Турции

Сочи рассчитывает в 2018 году принять не мене 6,5 млн туристов. Ситуация на валютном рынке, как считает начальник управления курортов и рекреационных ресурсов городской администрации Сергей Доморат, «безусловно должна поднять спрос на внутренний туризм».

"В Сочи, например, можно отдохнуть не хуже, чем в Турции, но при этом еще и пройти санаторно-курортное, бальнеолечение. В этом наше главное преимущество. Сочи — один из крупнейших в мире и в России лечебный курорт, здесь расположены лучшие санатории и пансионаты Черноморского побережья", — пояснил он ТАСС.

По его словам, особенно выгодно приезжать в Сочи в межсезонье, с октября по июнь, в это время в городе действует льготные программы в санаториях.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году его посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.

Турпоток в Крым возрастет

Прибавку в турпотоке на фоне колебания курса рассчитывают получить Крым и Севастополь , отметил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский . Он считает, что при такой ситуации туристов на российских курортах станет больше, при этом роста цен на отдых в Крыму и на Кубани не будет. В прошлом году турпоток в республику на фоне открытия доступа к курортам Турции снизился на 3,2% до 5,39 млн человек. В 2018 году, по прогнозам властей, республика сможет принять до 6 млн туристов, в том числе благодаря вводу Крымского моста, который планируется в мае.

"Конечно, этот фактор (падение рубля) нельзя сбрасывать со счетов, потому что если валюта дорожает, то у наших курортов преимущество — они в российской валюте. Наши граждане понимают, что, оплачивая зарубежный курорт, они также оплачивают валютный курс. И многие копят весь год на отдых, если семья насобирала 100 тыс. рублей, а эта сумма внезапно превращается в 115 тыс. рублей, то конечно, люди подумают и многие не поедут за границу и выберут российские курорты", — считает Зелинский.

Он отметил, что российские курорты не завязаны на ситуации с курсом, кроме того, и Крым, и Кубань обладают большим номерным фондом, поэтому «даже если сезон будет хорошим, то дефицита мест не будет». При этом, по его словам, продажи туров заграницу из Крыма «несколько притормозились». «Спрос упал на 15-40% в зависимости от направлений. Но скорее всего люди пока взяли паузу, это еще не значит, что спрос просел,

но, если ситуация принципиально меняться не будет [с курсом рубля], наверно, будут брать внутренние курорты», — добавил Зелинский.

Такого же мнения придерживается гендиректор крупнейшей ростовской туристической компании «Розовый слон», которая работает по всей стране, Алексан Мкртчян , по его словам, жители России в последнее время предпочитают отдыху в Турции туры на курорты Краснодарского края и Крыма.

"Курс доллара и евро возросли, соответственно продажи «припали»,

пока курс держится на таком уровне, люди смотрят — он будет дальше расти или нет, сегодня люди выжидают.

Безусловно, больше российские туры покупают.

Турция ждет 4 млн человек [из России], может 4,5 млн, не больше, Краснодарский край ждет 16 млн человек, Крым — 5,5 млн человек, даже под 6 млн, сейчас же [Крымский] мост должны открыть, поэтому Турция на втором месте после Краснодарского края и Крыма", — сказал он.

Временное явление

Заместитель гендиректора туроператора «Алеан» Дмитрий Попов в свою очередь отметил, что изменение курсов валют (порядка 7-10%) сейчас не оказывает серьезного влияния на структуру спроса в туристической отрасли.

"Отели и другие объекты, как и в любой стране, покупают какие-то товары отечественного производства, какие-то импортного, но на их пока также значительно не сказалось. Если этот процесс [изменения курсов] продолжится, то, естественно, выездной туризм станет дороже, внутренний — дешевле. Но думаю, что на ценах это не скажется — российские курорты недозагружены, и поэтому какой бы курс валют ни был — будет выше нагрузка, но без удорожания", — отметил он.

Временным явлением назвал ситуацию с пошатнувшимся рублем и гендиректор турагентства Адыгеи «Интурист-Адыгея» Еристем Чич. Он считает, что это не отразится на общей картине развития туризма. «Чуть обстановка улучшится, и люди опять придут покупать путевки. Нет ни резких взлетов, ни падений интереса, все статично», — сказал он.

Италию, Чич уточнил, что у жителей региона пользуются спросом путевки в близлежащие страны — Турцию, Чехию ОАЭ . Но в последние три года наблюдается падение покупательского спроса на путевки на 35-40%. Внутренний туризм, наоборот, развивается успешно, иностранцы проявляют большой интерес к рекреационным особенностям Адыгеи.

"На международных и российских выставках республика широко представляет рекреационный потенциал. И все, кто был здесь хотя бы один раз, возвращаются. У нас много туристов приезжает на майские праздники. Вот со 2 по 9 мая ждем 55 человек из Израиля , потом приедут туристы из Бейрута ", — пояснил гендиректор.

Туры для иностранцев начинаются с посещения самых популярных у туристов мест отдыха в Адыгее — Хаджохской теснины, водопадов Руфабго, хребта Уна-Коз, Большой Азишской пещеры, обзорных площадках Лагонакского нагорья.