Средняя зарплата в Эстонии вырастет до €1 300 евро в 2018 году — прогноз

Экономический рост Эстонии остается хорошим из-за позитивных изменений в финансовой ситуации Европейского Союза , но особенно — в странах-партнерах. Укрепление внешней среды отражается на экспорте Эстонии, а также переносится на внутреннюю ситуацию. Это повысило доверие предприятий и домашних хозяйств, увеличило их готовность инвестировать, сообщает The Baltic Course.

Аналитики института оценили нынешнее состояние экономики в максимальные 100 баллов в марте 2018 года, что на 5 пунктов больше, чем в декабре предыдущего. Четвертый квартал подряд эксперты дают положительную оценку состоянию инвестиций, что является самым длительным периодом с 2007 года.

Аналитики отмечают, что сейчас эстонские семьи могут отложить больше денег, что повышает их доверие к местной экономике. Причем важную роль в улучшении финансового положения людей играет необлагаемый доходный минимум, который вырос до €500 в начале 2018 года. В результате 75% сотрудников начали получать до €64 больше каждый месяц.

К слову, эстонцы рассматривают жилую недвижимость как лучший вариант инвестиций.