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Биткоин подорожал после признания его исламскими деньгами
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Биткоин подорожал после признания его исламскими деньгами 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг биткоин и другие цифровые валюты подорожали после публикации исследовательской работы, что виртуальные валюты соответствуют нормам шариата.
К 16:22 МСК биткоин подорожал на 10,62% и торговался на позиции $7685,6 на бирже Bitfinex. В декабре биткоин достиг исторического максимума близко к $20000, а в начале февраля его курс падал до $6000.
На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют выросла до $297 млрд против значения $269 млрд в четверг.
В четверг стартап Blossom Finance, в котором на должности советника числится муфтий Мухаммад Абу Бакар, опубликовал исследование, согласно которому биткоин признается как исламские деньги, если местное правительство не запрещает использование цифровых валют. В исследовании приводятся доказательства о том, что криптовалюты не противоречат запрету шариата на банковские операции с частичным покрытием. Однако в исследовании сказано, что проведение ICO очень неопределенно и не рекомендуются мусульманам.
Мусульманские ученые уже несколько раз пытались определить, согласуется ли использование цифровых валютах с религиозными нормами ислама. В декабре один из мусульманских священнослужителей заявил о том, что биткоин соответствует нормам исламских денег, однако ведущий египетский священник запретил мусульманам владеть биткоинами.
В то же время, согласно заявлению финансового регулятора Филиппин по вопросу облачного майнинга криптовалют все брокеры, дилеры и торговцы цифровых валют должны регистрироваться и получать соответствующую лицензию в Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин. В то же время криптовалютная биржа в Пакистане была закрыта после того, как центробанк страны запретил операции с криптовалютами. Биржа Urdubit сообщила о том, что вернет клиентам их средства так быстро, как только возможно.
Цены на другие криптовалюты повысились. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 9,98% до $462,04. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 12,34% и торговалась на позиции $0,56111. На момент написания статьи курс EOS взлетел на 26,36% до $9,0653.
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