Recode: Юрий Мильнер инвестирует $150–250 млн в финтех-стартап с российскими корнями Revolut 

Фото: Revolut
Фонд DST Global Юрия Мильнера вложит $150-250 млн в британский стартап Revolut. Об этом пишет Recode со ссылкой на близкие к сделке источники.
По информации издания, оценка стартапа составит $1,4 млрд Recode отмечает, что в таком случае можно будет говорить о пятикратном увеличении стоимость стартапа, что довольно нетипично для рынка. Рост может быть связан с резким ростом объема транзакций внутри сервиса. По собственным данным Revolut, рост составил 700% год к году и сейчас объем транзакций составляет около $1,5 млрд
Летом 2017 года Revolut привлек $66 млн от нескольких инвестфондов. В раунде участвовали в том числе Index Ventures, Balderton Capital и Ribbit Capital.
Стартап предлагает клиентам банковские карты с несколькими валютными счетами. Пользователи могут конвертировать одну валюту в другую без комиссии по рыночному курсу и бесплатно переводить деньги в любую точку мира.
В 2017 году сервис начал работать с криптовалютами. Стартап предложил клиентам хранить, тратить и обменивать на фиатные валюты биткоины, Ethereum и Litecoin.
Revolut был основан в 2015 году выпускником МФТИ Николаем Сторонским и бывшим специалистом по разработке Deutsche Bank AG Владом Яценко. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.
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