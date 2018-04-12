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Китайских инвесторов заинтересовал индустриальный парк в Невинномысске
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Китайских инвесторов заинтересовал индустриальный парк в Невинномысске 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Китайская делегация высоко оценила промышленный потенциал Ставрополья, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минэкономразвития края.
Предприниматели из КНР побывали в региональном индустриальном парке «Невинномысск».
Делегация провела переговоры с руководителями предприятий, обсудила бизнес-планы и перспективы сотрудничества.
Гости из КНР высоко оценили инвестпотенциал Ставропольского края.
Они отметили, что Ставропольский край и Китай давно связывает взаимовыгодное сотрудничество.
Ежегодный товарооборот составляет более 190 млн долларов.
Членов делегации заинтересовали условия, которые созданы в Невинномысске для привлечения инвесторов.
Так, например, налог на прибыль снижен с действующих 20% до 5%.
Наибольший интерес у китайской делегации вызвали индустриальные парки.
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