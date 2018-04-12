Китайских инвесторов заинтересовал индустриальный парк в Невинномысске

Китайская делегация высоко оценила промышленный потенциал Ставрополья , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минэкономразвития края.

Предприниматели из КНР побывали в региональном индустриальном парке «Невинномысск».

Делегация провела переговоры с руководителями предприятий, обсудила бизнес-планы и перспективы сотрудничества.

Гости из КНР высоко оценили инвестпотенциал Ставропольского края.

Они отметили, что Ставропольский край и Китай давно связывает взаимовыгодное сотрудничество.

Ежегодный товарооборот составляет более 190 млн долларов.

Членов делегации заинтересовали условия, которые созданы в Невинномысске для привлечения инвесторов.

Так, например, налог на прибыль снижен с действующих 20% до 5%.

Наибольший интерес у китайской делегации вызвали индустриальные парки.