Сколько платят за отопление в регионах: дорого в Перми, дешево — в Нижнем Новгороде

В разных регионах нашей страны отопление стоит по-разному. О том, в каких регионах России отопление и покупка батарей стоит дорого, а в каких — расходы минимальны. Эксперты рассчитали стоимость отопления комнаты 20 кв. метров, исходя из нормативов потребления тепловой энергии на 1 кв. метр и стоимости 1Гкал тепла, которые утверждаются муниципальными властями. С учетом климата определили необходимый уровень выработки тепла и количество секций алюминиевого радиатора, которые нужны для обогрева комнаты.

На основе полученных данных составлены два рейтинга российских городов-миллионников: с максимальными и минимальными ежемесячными расходами на тепло и покупку батарей. Об этом подробно «Вести. Недвижимость» рассказал директор по развитию российского представительства компании GlobalRadiatori Роман Шидлайукас.

Итак, сначала выделим Топ-5 регионов с высокой стоимостью отопления.

Цена вопроса: отопление — 967,48 рублей/месяц, радиатор — 7 800 рублей.

Самый высокий в России норматив потребления тепла — 0,02680Ватт/м2 и немаленький тариф — в среднем 1805 рублей/гкал. Перемножаем оба показателя и полученную цифру умножаем на количество квадратных метров. В результате на отопление комнаты 20м2 пермякам приходится тратить около 967,48 рублей/месяц.

Учитывая умеренно-континентальный климат, для обогрева комнаты в Перми необходимо 2 300Ватт тепла, которое даст алюминиевая батарея из 12 секций, стоимостью 7 800 рублей.

Цена вопроса: отопление — 802,08 рубля/месяц, радиатор — 8 450 рублей.

В этом регионе норматив потребления тепла чуть ниже — 0,02390Ватт/м2, а средний тариф составляет 1 678 рублей/гкал, поэтому отопление комнаты в 20м2 обходится примерно 802,08 рублей/месяц.

Красноярск находится в континентальном климате, который отличается морозными зимами и для обогрева помещения нужных нам размеров необходимо минимум 2 502Ватт тепла. С задачей справятся 13 секций алюминиевого радиатора, стоимость которого составит 8 450 рублей.

Цена вопроса: отопление — 799,49 рублей/месяц, радиатор — 8 450 рублей.

Региональные власти установили норматив потребления тепла — 0,01920Ватт/м2 и средний тариф — 2 082 рублей/гкал. Таким образом, обогрев комнаты 20м2 обходится в 799,49 рублей/месяц.

Как и в Перми, в Уфе преобладает умеренно-континентальный климат, поэтому для обогрева необходимо 12 секций алюминиевого радиатора, стоимостью 7 800 рублей.

Цена вопроса: отопление — 704 рубля/месяц, радиатор — 6 500 рублей.

Норматив составляет 0,01600Ватт/м2, а тариф самый высокий в стране — порядка 2 200 рублей/гкал. В результате на обогрев комнаты 20м2 ежемесячно тратится 704 рубля.

Однако москвичам повезло с климатом — для поддержания тепла достаточно 2 018Ватт, которые даст радиатор из 10 секций. Его покупка обойдется в 6 500 рублей.

Цена вопроса: отопление — 675 рублей/месяц, радиатор — 7 800 рублей.

Здесь норматив потребления тепла — 0,02250Ватт/м2 и средний по стране тариф — 1 500 рублей/гкал. В итоге за обогрев комнаты 20м2 омичам ежемесячно приходится платить около 675 рублей.

Город находится в зоне умеренно-континентального климата, а значит для комнаты необходимо 2 381Ватт тепла. С обогревом справится алюминиевая батарея из 12 секций, стоимостью 7 800 рублей.

А теперь можно выделить топ-5 регионов с низкой стоимостью отопления

№1 рейтинга — Нижний Новгород

Цена вопроса: отопление — 314,07 рублей/месяц, радиатор — 7 150 рублей.

Благодаря невысокому нормативу — 0,01561Ватт/м2 и максимально низкому тарифу в России — 1 006 руб. /гкал, Нижний Новгород стал городом с самыми низкими расходами на отопление. На обогрев комнаты 20м2 достаточно всего 314,07 рублей/месяц.

Для прогрева помещения нужно 2 137Ватт тепла, для выработки которого понадобится 11 секций алюминиевых радиаторов, стоимостью 7 150 рублей.

Цена вопроса: отопление — 316,61 рублей/месяц, радиатор — 8 450 рублей.

Норматив и тариф здесь чуть выше, чем у лидера рейтинга — 0,01286Ватт/м2 и 1 231 рублей/гкал соответственно. Обогрев комнаты 20м2 обойдется в 316,61 рублей/месяц.

Однако, из-за континентального климата жителям региона приходится тратиться на покупку батарей. С выработкой необходимых 2 461Ватт тепла справляется только алюминиевый радиатор из 13 секций, стоимость которого составит 8 450 рублей.

№3 рейтинга — Ростов-на-Дону

Цена вопроса: отопление — 335,40 рублей/месяц, радиатор — 5 850 рублей.

Бронзовым призером рейтинга городов с низкими расходами на отопление стал Ростов-на-дону, где норматив потребления тепла составляет 0,01500Ватт/м2, а тариф — 1 118 руб. /гкал. На отопление комнаты 20м2 жители тратят 335,40 рублей/месяц.

Ростов-на-Дону — единственный город-миллионник, где для обогрева комнаты хватит алюминиевого радиатора из 9 секций, который обойдется в 5 850 рублей. Из-за теплого климата для прогрева помещения здесь нужно всего 1 775Ватт.

№4 рейтинга — Воронеж

Цена вопроса: отопление — 405,48 рублей/месяц, радиатор — 6 500 рублей.

Региональные власти определили норматив потребление тепла — 0,01225Ватт/м2, а средний тариф составляет порядка 1 655 рублей/гкал. Таким образом, ежемесячная стоимость обогрева комнаты 20м2 составляет 405,48 рублей/месяц.

Для поддержания тепла в помещении обозначенных размеров в Воронеже необходимо 1 937Ватт энергии, которые вырабатывают 10 секций алюминиевого радиатора, стоимостью 6 500 рублей.

Цена вопроса: отопление — 435,37 рублей/месяц, радиатор — 6 500 рублей.

Власти региона установили самый низкий норматив в стране — всего 0,01225Ватт/м2. Однако тариф выше среднего — 1 777 рублей/гкал, что, впрочем, не помешало Волгограду войти в пятерку регионов с самой низкой стоимостью отопления — 435,37 рублей/месяц.

Климат Волгограда схож с климатом Воронежа — для обогрева комнаты 20м2 здесь нужно 1 897Ватт тепла. А, значит, в помещении необходимо установить алюминиевый радиатор из 10 секций, который обойдется в 6 500 рублей.