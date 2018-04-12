Стоимость биткоина превысила $8 тыс.

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $8 тыс.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг днем продолжает дорожать, превысив впервые с конца марта психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 16.50 мск биткоин дорожал на 11,08%, до 7,676 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 11,40%, до 7,717 тысячи долларов, на GDAX — на 12,35%, до 7,701 тысячи долларов.

При этом ранее в четверг в ходе торгов на бирже Bitfinex стоимость криптовалюты демонстрировала большие темпы роста и достигла уровня в 8,083 тысячи долларов. Таким образом, она впервые с 28 марта поднялась выше психологической отметки в 8 тысяч долларов.

По словам сооснователя блокчейн-платформы BitClave.ru Алекса Бессонова, столь яркий рост цены биткоина связан с решением свыше 20 государств ЕС подписать декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейна. Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

"На фоне этой новости криптовалютные рынки начали свое резкое движение вверх. В тот момент, когда биткоин достигнет цены в условные 10 тысяч долларов, это будет означать окончание спада и начало нового роста", — считает он.

Альтернативные криптовалюты, по данным CoinMarketCap, также в плюсе: Ethereum рос в цене на 10,22%, до 462,20 доллара, Ripple дорожал на 12,93%, до 0,56 доллара, Bitcoin Cash — на 8,36%, до 707,49 доллара, Litecoin — на 5,85%, до 121,73 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 298,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43,6% всего рынка криптовалют.