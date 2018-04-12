Где выгоднее в России покупать «вторичку», а где — «первичку»

В январе-марте этого года стоимость квадратного метра «вторички» по сравнению с IV кварталом прошлого года повысилась всего на 1,3%, сообщили «ФедералПресс» эксперты портала недвижимости Domofond.ru. При этом, если отследить колебания цен по месяцам, то окажется, что средняя стоимость повышалась лишь в январе на 0,6% и в феврале еще на 0,8%. Но в марте средняя стоимость квадратного метра изящно опустилась на скромную 0,1%. Предполагается, что в мае стоимость вторичного рынка недвижимости продолжит снижаться, как это происходило в 2016-17 годах.

«Данные о цене предложения вторичного жилья были взяты с сайтов Domofond.ru, Avito.ru, а также из других открытых источников. Важно понимать, что, хотя средние цены по району — хороший ориентировочный показатель, на цену конкретной квартиры влияет целый ряд факторов, таких как состояние жилья, вид из окон и многое другое. Мы постоянно совершенствуем наши модели, поэтому цены за разные периоды могут незначительно различаться», — прокомментировали специалисты портала.

Регионы, где цены снизились

По данным экспертов, средняя цена на квадратный метр ощутимее всего снизилась на Сахалине, где спрос на жилье сегодня очень низкий, а также в Ненецком АО. Замыкают рейтинг регионов со снижением цен Камчатка, Крым Калмыкия . Одновременно цены на вторичную недвижимость поднимаются в соседних федеральных округах — в Приморском крае Адыгее . Они вошли в двадцатку регионов с максимальным ростом стоимости квадратного метра с показателем в 1,9% по отношению к IV кварталу 2017 года.

Приморье замыкает топ-10 регионов с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Первое место здесь держит Санкт-Петербург , где прирост цен составил рекордные 5,8%. В марте стоимость квадратного метра в Северной Пальмире достигла 114,2 тысяч рублей. В республиках Тыва Татарстан цены повысились не более чем на 2,5% — до 54,3 и 53,6 тысяч рублей за кв. м соответственно). Рост цен на вторичное жилье наблюдается сегодня и в Самаре

10 регионов с максимальным ростом цен Отметим, что представленные цифры отражают данные по предложениям продавцов и могут отличаться от итоговых сумм при реальных сделках. Проанализировав стоимость жилья на первичном и вторичном рынках в 70 городах России , эксперты рынка недвижимости пришли к выводу, что в большинстве городов России с населением свыше 250 тысяч человек приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жилье.

Динамика стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья в России

Грозном и Москве. В феврале 2018 года самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые квартиры наблюдался в Саратове , где квадратный метр в новостройке почти на 25% оказался дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоил на 23% ниже, чем во «вторичке». На третьем месте оказалась Тула с разницей 19,8%. Вторичное жилье оказалось покупать выгоднее в Чите